Павел Дуров опровергает выводы специалиста компании Google, который ранее на этой неделе сообщал о проблеме, обнаруженной в Telegram для macOS. По словам Дурова, в приложении нет никакой уязвимости, а СМИ гонятся за громкими заголовками.

Напомню, что о проблеме, получившей идентификатор CVE-2023-26818, в начале текущей недели рассказал инженер компании Google Дэн Рева (Dan Revah).

В своем блоге Рева объяснял, что баг позволяет внедрить в Telegram для macOS динамическую библиотеку, осуществить локальное повышение привилегий и получить доступ к камере и микрофону через разрешения, которые ранее уже были установлены в Telegram. Он подчеркивал, что даже пользователь root в macOS не имеет разрешения на доступ к микрофону, записи экрана и так далее, если предварительно не было получено прямое согласие на такие действия от пользователя.

Рева писал, что проблема связана с механизмом контроля доступа приложений к файлам (Transparency, Consent, and Control или TCC), а также неиспользовании Telegram защитных механизмов Entitlements и Hardened Runtime. Дело в том, что iOS требует, чтобы приложения, загружаемые в App Store, использовали права Hardened Runtime, а вот для macOS подобных требований нет.

Тогда официальный аккаунт Telegram в Twitter сообщал, что проблема актуальна только для устройств Apple уже зараженных малварью с root-доступом, а также присутствует только в версии Telegram, загруженной из AppStore. То есть если в приложении с официального сайта бага уже нет. В компании сообщили, что патч уже находится на рассмотрении Apple, а значит, версия в AppStore тоже скоро будет исправлена.

Теперь на эту проблему обратил внимание и Павел Дуров. Глава Telegram заявил в своем канале, что никакой уязвимости вовсе не было. Ниже цитируем его сообщение полностью.