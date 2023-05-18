Специалисты Microsoft изучают проблемы со скоростью, затрагивающие VPN-подключения L2TP/IPsec. По информации пользователей, проблемы начались после выхода недавних обновлений для Windows 11 и исходно связаны с необязательным обновлением KB5025305, вышедшим в апреле.

Дело в том, что исправления из KB5025305 в итоге были включены в состав обязательного накопительного обновления KB5026372, выпущенного в рамках майского «вторника обновлений», после чего проблемы с подключением возникли у большего количества пользователей.

Судя по всему, ошибка затрагивает только Wi-Fi соединения, а на проводные соединения не влияет. Пользователи Reddit сообщают: «С самим подключением VPN проблем нет, но после этого скорость становится чрезвычайно низкой, а RDP просто отключается по таймауту. Быстрый поиск в интернете подтверждает, что KB5025305 вызывает проблемы со скоростью L2TP/IPsec».

Представители Microsoft сообщили СМИ, что им уже известно об этой проблеме, и они занимаются ее изучением. Пока патча нет, но сообщается, что удаление проблемных пакетов обновлений решает проблему:

«Чтобы удалить LCU после установки комбинированного пакета SSU и LCU, используйте параметр командной строки DISM/Remove-Package с именем пакета LCU в качестве аргумента. Вы можете найти имя пакета с помощью этой команды: DISM /online /get-packages», — говорят в Microsoft.

При этом отмечается, что удаление накопительного обновления KB5026372 также удалит все исправления для недавно исправленных уязвимостей, хотя и поможет решить проблемы со скоростью VPN.