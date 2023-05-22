Компания Asus извинилась перед пользователями, после того как множество моделей маршрутизаторов потеряли соединение, начали зависать и перегружались каждые несколько минут. Сбой произошел в результате планового обслуживания системы безопасности и был вызван ошибкой на стороне сервера.

Сообщения о проблемах в работе роутеров Asus начали поступать от пользователей еще 16 мая 2023 года. О сбоях писали в социальных сетях и на форумах, люди недоумевали, почему у них одновременно возникли проблемы с подключением на разных моделях маршрутизаторов Asus, и многие жаловались на отсутствие какой-либо реакции со стороны производителя.

Спустя больше двух суток представители Asus наконец отреагировали на происходящее, выпустив бюллетень безопасности, в котором объяснялось, что сбои вызваны ошибкой в ​​конфигурации файла настроек сервера.

«В ходе планового обслуживания системы безопасности наша техническая команда обнаружила ошибку в конфигурации файла настроек сервера, которая потенциально могла привести к прерыванию сетевого соединения на части маршрутизаторов», — пишут представители компании.

Хотя в заявлении Asus не сообщается, о какой ошибке идет речь, и как именно она повлияла на удаленные маршрутизаторы, пользователи Reddit предполагают, что сбой был вызван повреждением файла ASD (ASUS AiProtection).

ASD представляет собой встроенный защитный демон, поставляемый Trend Micro. Он используется в широком диапазоне моделей маршрутизаторов для защиты от угроз в режиме реального времени. Причем этот компонент обновляется независимо от того, включено ли у пользователя на устройстве автоматическое обновление прошивки или нет.

«Обновление прошивки практически повсеместно устраняет эту проблему, но и простой сброс маршрутизатора к заводским настройкам по умолчанию тоже помогает, если очистить NVRAM. На самом деле, любой метод, который удалит проблемный файл (/jffs/asd/chknvram20230516), вернет маршрутизатор в нормальное состояние», — говорят на Reddit.

По данным пользователей, поврежденный файл для ASD был автоматически отправлен на все пострадавшие маршрутизаторы, что приводило к нехватке места в файловой системе и памяти, в конечном итоге провоцировало сбой.

В Asus сообщают, что в настоящее время проблема уже решена, и все затронутые маршрутизаторы теперь должны вернуться к нормальной работе. Отмечается, что в некоторых случаях пользователям может понадобиться вручную перезагрузить свои устройства, чтобы окончательно устранить проблемы с подключением. Если и это не помогло, придется выполнить сброс устройства к заводским настройкам и повторно загрузить файл конфигурации, следуя пошаговым инструкциям производителя.