Обновление прошивки вывело некоторые модели принтеров HP OfficeJet из строя еще в начале мая, но исправления все еще нет. В компании утверждают, что проблема затронула «ограниченное число» пользователей.

Сообщения о проблемах с принтерами HP, которые неожиданно перестали работать и демонстрируют лишь синий экран с ошибкой «83C0000B», начали поступать от пользователей еще 8 мая 2023 года. К затронутым моделям относятся принтеры HP OfficeJet 902x, в том числе HP OfficeJet Pro 9022e, HP OfficeJet Pro 9025e, HP OfficeJet Pro 9020e All-in-One и HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One.

Разобраться с причиной массового сбоя удалось не сразу. Так, сами представители HP на форуме предполагали, что ошибка возникла из-за «проблем с печатающей головкой принтера». Однако, как теперь сообщает издание Bleeping Computer, проблема возникла из-за майского обновления прошивки и наблюдается в разных странах мира. Судя по форумам, среди пострадавших есть пользователи из США, Австралии, Франции, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Польши.

Хотя компания еще не делала публичных заявлений, представители HP сообщили журналистам, что уже работают над устранением этой ошибки, а сбои затронули «ограниченное число» пользователей. При этом никаких конкретных дат в компании не называют Клиентам, столкнувшимся с ошибкой, советуют обратиться за помощью в службу поддержки клиентов (https://support.hp.com).

«В настоящее время у HP нет решения. Скрытое сервисное меню не отображается, и принтер больше не загружается. Только синий экран», — пишет один из пострадавших клиентов.

«Я разговаривал со службой поддержки клиентов HP, и они сказали, что на данный момент у них нет решения для решения этой проблемы с прошивкой», — добавляет другой пользователь.

Поскольку проблемное обновление автоматически устанавливается на принтеры, подключенные к интернету, клиентам HP временно рекомендуется отключить свои устройства от сети и дождаться обновления прошивки, которое должно устранить баг.