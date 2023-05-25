Эксперты сообщают об атаках на корпоративных пользователей, в том числе в российских организациях. Письма хакеров приходят якобы от людей, с которыми получатели уже вели деловую переписку, то есть злоумышленники встраиваются в уже существующий диалог.

Волна началась в десятых числах мая, а пик атаки пришелся на период с 15 по 18 мая. За несколько дней эксперты зафиксировали почти 5000 подобных писем.

Как правило, тема письма указывает, что внутри может находиться запись аудиоконференции, информация о встрече или детали по реальному проекту. Во всех этих письмах содержится ссылка, за которой скрывается малварь: если получатель переходит по ней, на устройство проникает троян-загрузчик PikaBot.

По словам экспертов, PikaBot — новое семейство малвари. На сегодняшний день оно применяется в основном для скрытой установки других вредоносных семейств, а также для исполнения произвольного кода командной строки, полученной с удаленного сервера.

Отмечается, что в атаках PikaBot используются те же методы и иногда та же инфраструктура, что и для распространения банковского трояна Qbot, способного извлекать пароли и куки из браузеров, воровать письма, перехватывать трафик, давать операторам удаленный доступ к зараженной системе.