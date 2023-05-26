Операторы DeFi-платформы Fintoch, похоже, совершили exit scam и похитили криптовалюту, принадлежавшую их инвесторам, на общую сумму 31,6 млн долларов США.

Как сообщают СМИ, для многих исчезновение Fintoch не стало большим сюрпризом. Дело в том, что за последние месяцы вокруг платформы произошло сразу несколько скандалов. К примеру, операторы Fintoch утверждали, что проект поддерживает финансовый конгломерат Morgan Stanley, и корпорация была вынуждена опровергнуть эти заявление в редком для нее пресс-релизе. В Morgan Stanley заявляли, что Fintoch использовала товарные знаки без какого-либо разрешения, и подчеркивали, что не несут никакой ответственности за сделки с этой компанией.

Кроме того, в Fintoch сообщали, что имеют лицензию Денежно-кредитного управления Сингапура, но там эту информацию оперативно опровергли, а в начале мая и вовсе выпустили официальное предупреждение для инвесторов, выразив сомнения в Fintoch и его руководстве.

Также Fintoch обвиняли в том, что проект использует изображения наемного актера, чей портрет компания выдавала за фото своего генерального директора на официальном сайте.

Как теперь сообщил блочейн-исследователь ZachXBT, компания скрылась со всеми средствами своих клиентов, которые массово сообщают, что не могут вывести деньги. Также он опубликовал детальные данные с подробным описанием движения похищенных активов.

ZachXBT пишет, что проект Fintoch, предлагавший своим инвесторам ежедневный доход на инвестиции в 1%, всегда был схемой Понци. Теперь же средства инвесторов выведены из сети BNB Chain на несколько адресов в блокчейнах Tron и Ethereum, а затем распределены по разным депозитам на таких биржах, как Binance и Huione.