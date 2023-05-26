Специалисты ВТБ предупредили, что телефонные мошенники придумали новую тактику. Теперь они звонят родственникам своих жертв (это могут быть родители, супруг(а) или дети) и убеждают их повлиять на жертву ради «спасения» своих или семейных средств от кражи.

Эти атаки начинаются как обычно: мошенник звонит потенциальной жертве, представляясь сотрудником банка или сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента якобы могут быть похищены злоумышленниками, и необходимо срочно предпринять меры по их спасению.

Если же цель отказывается, злоумышленник переходит к более агрессивной манере общения и угрожает позвонить родственникам собеседника, чтобы через них донести важность и правдивость своих слов. Далее мошенник действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы.

Отмечается, что в ходе разговора мошенники используют технологию социальной инженерии, используя для обмана уже распространенные темы – оформление заявки на кредит, проведение сомнительных операций по картам и счетам в банке, изменение финансового или доверенного номера телефона в банке, перевод средств на «безопасный» счет и так далее. По словам специалистов, доля социальной инженерии сегодня остается крайне высокой и составляет почти 90% от числа всех атак.

«Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и ловко манипулируют эмоциями своих жертв. Если раньше они звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре и необходимости перевода денег для его урегулирования, то теперь сами активно используют имеющиеся контакты родственников. В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи. Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой – весь семейный бюджет. Поэтому очень важно не только соблюдать правила финансовой безопасности со своей стороны, но и рассказывать о них своим близким и быть на связи друг с другом и банком для оперативной проверки подобной информации», — комментирует Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

По данным ВТБ, за январь-апрель 2023 года на клиентов банка было совершено более 2,7 млн мошеннических атак — на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 6,3 млрд рублей на счетах клиентов (на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 год).