В мае 2023 года «Лаборатория Касперского» обнаружила нового вымогателя, который получил название Rasket. Малварь нацелена на пользователей Android в России. Когда троян попадает на смартфон жертвы и активируется, он получает доступ к фотографиям, видео и документам, а также к SMS и контактам. После этого злоумышленники угрожают обнародовать скомпрометированные данные, если человек не заплатит им 5000 рублей.

Вредонос распространяется преимущественно через спам-рассылки. Текст, который троян отправляет в SMS-сообщениях на произвольные номера, а также контактам жертвы, чаще всего содержит ссылку на скачивание вредоносной программы.

Исследователи говорят, что троян мимикрирует под сервисы для знакомств или чаты для взрослых, программы с функцией радар-детектора, а также под моды (дополнения) и лотерейные приложения. Однако заявленной в рекламе функциональности человек не получает. Rasket вообще не делает ровным счетом ничего полезного. Просто на экране зараженного устройства появляется сообщение, в котором говорится, что атакующие получили контроль над устройством и перехватили все данные на нем.

Вымогатели требуют перевести им 5000 рублей в качестве выкупа, в противном случае они грозятся отправить всю информацию по списку контактов пользователя. В примечании к переводу нужно указать номер телефона, чтобы хакеры могли идентифицировать автора платежа.

Злоумышленники указывают в сообщении дату атаки и отмечают, что обнародуют данные жертвы спустя неделю. Чтобы у пользователя не оставалось сомнений в возможностях и намерениях атакующих, в конце сообщения жертве показывают список перехваченных контактов. Собранные данные передаются в Telegram-чаты злоумышленников с помощью бота.

Авторы малвари уверяют, что если получат выкуп, то не станут публиковать или иначе использовать украденную информацию. Однако эксперты подчеркивают, что верить атакующим и платить не стоит: нет гарантии, что данные не обнародуют, а человека не атакуют в будущем снова.

Также аналитики отмечают, что в конфиге вредоноса хранится еще много любопытного. Например, один текст для сообщений, которые троян рассылает в SMS от имени жертвы всем ее контактам, и совсем другой — для SMS, которые будут разосланы по случайным номерам. Так, через спамерские SMS-рассылки малварь распространяет себя дальше.