Некоммерческая организация Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная Wikipedia, подала в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор. Wikimedia Foundation через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры заблокировать доступ к ряду статей.

«В Тверской районный суд города Москвы поступили два административных исковых заявления Wikimedia Foundation Inc. к Генеральной прокуратуре РФ, первому заместителю генерального прокурора РФ А. В. Разинкину, Роскомнадзору. В иске Wikimedia Foundation просит суд признать незаконным уведомление Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в "Википедии" и требование Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации, — сообщили в пресс-службе суда, но не уточнили, о каких именно статьях идет речь. — Беседы [предварительные заседания в закрытом режиме] по указанным делам назначены на 10 июля в 09:45 по московскому времени и в 11:25 по московскому времени».

В суде пояснили, что в обоих исках Wikimedia Foundation просит суд признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в «Википедии» и требования Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации.

«К сожалению, подробностями я пока не располагаю. Могу предположить, что юристы WMF нашли какие-то проблемы с уведомлениями/требованиями Роскомнадзора. Например, грубое нарушение процедуры. Если суд признает нарушение закона, то невыполнение незаконных требований по удалению статей не будет считаться нарушениями и штрафы с WMF будут сняты», — комментирует информацию об исках директор НП «Викимедиа Ру» Станислав Козловский.

Напомню, что в феврале 2023 года оштрафовал фонд Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалить из «Википедии» материалы о воинских частях ВС РФ, а в апреле 2023 года московский суд оштрафовал Wikimedia Foundation сначала на 800 000 рублей за неудаление материалов о объявленной экстремистской песне группы «Психея», а затем на 1,5 млн рублей за отказ удалить информацию о боях в ходе специальной военной операцией на Украине.

Кроме того, нужно отметить, что в ранее этом месяце Роскомнадзор внес фонд Wikimedia Foundation в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации. То есть теперь организация должна открыть в России свое представительство и выполнить ряд требований закона «о приземлении», в том числе зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, а иностранные лица должны будут ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

В случае неисполнения этих требований ведомство может применить к нарушителю ряд мер, вплоть до частичной или полной блокировки ресурса на территории РФ.