На этой неделе Госдума приняла во вторник в третьем, заключительном чтении законопроект о конфискации денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений. Проект закона нацелен «на повышение эффективности мер по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере компьютерной информации».

Документ был внесен в палату 18 ноября 2022 года группой парламентариев во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Первое чтение законопроекта состоялось еще 9 февраля.

Изменения будут внесены в ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ (конфискация имущества), которая теперь будет дополнена положением о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных при совершении преступлений по статьям 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), 274 (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации), 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).

Кроме того, конфискация вводится по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), если преступление повлекло крупный ущерб или совершено из корыстной заинтересованности, совершено группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а также если преступление повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления.

В пояснительной записке к документу сообщается, что количество совершаемых в России компьютерных преступлений ежегодно растет. Согласно статистическим данным МВД России, в 2021 году совершено 6354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году — 3973 преступления).