Разработчики Microsoft поделились временным исправлением для распространенной проблемы: встроенные камеры на некоторых Windows-устройствах на базе ARM (включая Surface Pro X) перестали работать из-за проблемного драйвера.

Проблемы начались в прошлый вторник, 23 мая 2023 года, когда многие пользователи стали сообщать, что их камеры внезапно перестали работать. При попытке использовать приложение Camera, пользователи видели ошибку «0xA00F4271 (0x80004005)». При этом в компании подчеркивают, что ошибка не влияет на камеры, подключенные через USB.

Проблеме подвержены устройства, работают под управлением Windows 10 22H2 или Windows 11 21H2/22H2 и используют процессоры Qualcomm 8cx 1-го поколения, Qualcomm 8cx 2-го поколения, Microsoft SQ1 и Microsoft SQ2.

В Microsoft говорят, что уже начали начала развертывание исправления, предназначенного для устранения проблемы, которое будет применяться автоматически и его нельзя запустить вручную. Однако на устройствах, где средства устранения неполадок отключены, пользователям придется самостоятельно выполнить следующие шаги:

Нажать кнопку «Пуск» и ввести cmd, а затем запустить командную строну от имени администратора;

скопировать и запустить команду, нажав Enter: reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Qualcomm\Camera" /v EnableQCOMFD /t REG_DWORD /d 0 /f ;

; перезапустить все приложения, использующие камеру, или перезагрузить устройство;

в итоге встроенная камера должна заработать в штатном режиме.

«Этот обходной путь может отключить некоторые функции камеры или снизить качество изображения, но он должен позволить камере работать до тех пор, пока производитель устройства не решит проблему с помощью обновленного драйвера», — сообщают в Microsoft.

В настоящее время компания сотрудничает с партнерами и производителями OEM-устройств, чтобы обеспечить исправление этого бага посредством обновления драйверов.