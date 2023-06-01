Компания Offensive Security представила Kali Linux 2023.2, вторую версию дистрибутива в 2023 году. Теперь Kali содержит готовый образ Hyper-V и тринадцать новых инструментов, включая фреймворк Evilginx для кражи учетных данных и cookie сеансов.

Одним из наиболее заметных обновлений в этом выпуске стал pre-built образ Hyper-V, настроенный для Enhanced Session Mode, что позволяет подключаться к виртуальной машине с помощью RDP. Новый образ Hyper-V уже можно загрузить с kali.org, после чего останется распаковать и запустить извлеченный скрипт install-vm.bat.

«Ранее включение Enhanced Session Mode требовало совершения определенных действий вручную, как в Windows, так и в виртуальной машине Kali, и это было не очень просто, — объясняет команда Kali Linux. —Надеемся, что новые образы обеспечат лучший опыт для пользователей Hyper-V. По сути, теперь никакой настройки не требуется».

Использование Enhanced Session Mode упрощает изменение размера рабочего стола и совместное использование на виртуальной машине Kali Linux локальных устройств, включая USB-накопители, принтеры или прочее оборудование.

Также в этой версии появилось 13 новые инструментов:

Cilium-cli: установка, управление и устранение неполадок в кластерах Kubernetes;

Cosign: подпись контейнеров;

Eksctl: официальный CLI для Amazon EKS;

Evilginx: автономный механизм для man-in-the-middle атак, используемый для фишинга учетных данных и cookie сеансов, что позволяет обойти двухфакторную аутентификацию;

GoPhish: опенсорсный тулкит для фишинга;

Humble: быстрый анализатор HTTP-заголовков;

Slim(toolkit): уменьшение образа контейнера без каких-либо изменений;

Syft: генерация софтверного Bill of Materials из образов контейнеров и файловых систем;

Terraform: безопасное и предсказуемое создание, изменение и улучшение инфраструктуры;

Tetragon: решение, основанное на eBPF, для обеспечения наблюдаемости и регулирования среды выполнения;

TheHive: масштабируемая и опенсорсная платформа для реагирования на инциденты;

Trivy: поиск уязвимостей, неправильной конфигурации, секретов, SBOM в контейнерах, Kubernetes, репозиториях кода, облаках и так далее;

Wsgidav: расширяемый WebDAV-сервер на основе WSGI.

Также в новой версии Kali Linux появилась новая звуковая подсистема, в которой разработчики заменили PulseAudio на PipeWire. Команда отмечает, что PipeWire — это современный аудиосервер для Linux, обеспечивающий уменьшенную задержку, расширенную поддержку Bluetooth и многое другое.

Хотя Xfce исходно не поддерживает PipeWire, разработчики говорят, что они использовали демон pipewire-pulse, позволяя приложениям, разработанным для PuleAudio, работать с PipeWire.

В итоге в этом выпуске разработчики Kali Linux представили немало новых функций:

образ Hyper-V с готовым «из коробки» Enhanced Session Mode;

обновление стека Xfce с PipeWire, то есть улучшенный звук для десктопной Kali по умолчанию;

значительно переработан i3, и i3-gaps объединены с i3;

упрощенное хеширование в Xfce;

новая версия Gnome Shell (GNOME 44);

обновления значков и меню.

К примеру, Kali Linux 2023.2 содержит обновления и функции для Xfce и Gnome. Для Xfce добавлено расширение GtkHash, позволяющее щелкнуть правой кнопкой мыши на файл и выбрать хеш-функции, которые нужно использовать для вычисления хэша файла.

Как уже было сказано, Gnome был обновлен до версии 44, и теперь содержит обновленную тему Kali, новое приложение Settings и миниатюры изображений в окне выбора файлов. Также команда Kali добавила в Gnome нового Tiling Assistant и дополнительные функции UI.

Чтобы начать использование Kali Linux 2023.2, можно, например, обновить текущую установку, выбрав нужную платформу или напрямую загрузить с официального сайта образы ISO.