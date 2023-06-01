31 мая 2023 года регулятор ограничил по маске доступ ко всем доменам и поддоменам платформы социальной журналистики Medium на территории РФ.

Хотя причина блокировки в реестре не указана, и официальных сообщений от Роскомнадзора пока не поступало, специалисты «Роскомсободы» (организация признана иностранным агентом в России), со ссылкой на ведомство, пишут, что блогинговая платформа заблокирована за неудаление недостоверных материалов, связанных со специальной военной операцией.

Medium был запущен в 2012 году сооснователями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном, и позиционировался как платформа для социальной журналистики. Стоит отметить, что medium.com входит в топ-500 самых посещаемых сайтов в интернете по версии SimilarWeb, и в месяц привлекает около 130 мл посетителей.