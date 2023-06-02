«Лаборатория Касперского» обнародовала бесплатную утилиту triangle_check, которая позволяет выявить следы заражения в резервной копии устройства Apple. Утилита связана со вчерашним предупреждением ФБС и исследователей, которые заявили об обнаружении целевых атак на устройства под управлением iOS и назвали эту кампанию «Операция Триангуляция».

Напомню, что вчера ФСБ и ФСО России сообщили о «разведывательной акции американских спецслужб, проведенной с использованием мобильных устройств фирмы Apple». А вскоре после этого «Лаборатория Касперского» опубликовала детальный отчет о целевых атаках на устройства, работающие под управлением iOS.

Кампания получила название «Операция Триангуляция» (Operation Triangulation) и, по данным «Лаборатории Касперского», целью этих атак было «незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена».

В своем отчете «Лаборатория Касперского» не сообщала ничего об атрибуции этих атак, тогда как ФСБ заявило, что полученная информация «свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании “Apple” с национальным разведсообществом, в частности АНБ США». Но вскоре был опубликован бюллетень Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который связал эти сообщения воедино.

Сегодня «Лаборатория Касперского» выпустила утилиту triangle_check, подробную инструкцию по ее использованию под разными платформами (Windows, Linux и macOS), а также по созданию, собственно, бэкапа устройства.

Эксперты пояснили, что поиск индикаторов компрометации вручную, это достаточно трудоемкий процесс, а triangle_check помогает его автоматизировать.

Желающим проверить резервную копию своего устройства предлагается загрузить triangle_check для Windows и Linux, скачав бинарную сборку, а на macOS можно установить Python-пакет.