Исследователи из «Лаборатории Касперского» рассказали о необычной схеме мошенничества с предложением зарабатывать на транскрибации (расшифровке аудиозаписей). Цель злоумышленников — выманить деньги у пользователей.

Мошенники создали сразу несколько ресурсов с идентичным дизайном и контактами для связи, но разными названиями. На этих сайтах предлагают «выполнять работу, которая не под силу компьютеру, — распознавать аудиофайлы и получать за это деньги». Речь идет о записях публичных выступлений, семинаров, судебных заседаний, интервью, лекций.

Пользователей заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком: задания можно выполнять в любое время суток, а все, что нужно — доступ к интернету и знание русского языка.

Чтобы привлечь потенциальных жертв, злоумышленники размещают на сайтах информацию о том, сколько зарабатывают пользователи платформы за сутки — якобы в среднем около 3000-4000 тысяч рублей. На одном из сайтов было указано, что за четыре месяца работы сервиса в нем зарегистрировалось почти 5000 человек, которым суммарно выплатили более 200 000 долларов США. В долларах указывается и стоимость выплат за конкретное задание. Эксперты считают, что это может быть признаком того, что мошенники применяют схему не только в России, используя автоматический перевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов.

Авторы также отмечают, что у платформы есть партнерская система — можно приглашать друзей и получать проценты с их заработка. Вероятно, это нужно для того, чтобы пользователи сами распространяли скам-ссылки среди своих контактов.

Жертве нужно зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать на транскрибации. После этого человек получает доступ к платформе. Здесь есть инструкция и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно предлагается расшифровать несколько аудиодорожек и отправить текст на проверку. Но затем, когда человек захочет вывести заработанное, сервис попросит верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. Однако никаких денег в итоге жертва, конечно, не получит.