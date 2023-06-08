Журналисты обратили внимание, что на Discord-сервере сабреддита r/ChatGPT все чаще рекламируются украденные токены API OpenAI, которые извлечены из чуждого кода. Люди, использующие ворованные ключи API, могут использовать GPT-4, но плата в итоге будет взиматься с чужой учетной записи.

Издание Vice Motherboard рассказывает, что в одном из случаев был похищен доступ к аккаунту OpenAI с лимитом использования на 150 000 долларов, а теперь доступ к нему раздают бесплатно через сайт и выделенный сервер Discord, который насчитывает более 500 участников.

Дело в том, что люди и компании, которые хотят использовать языковые модели OpenAI (включая GPT-4) в своих разработках, должны завести аккаунт и привязать к нему банковскую карту. Затем OpenAI выдаст им уникальный ключ API, который позволит получить доступ ко всем нужным инструментам. К примеру, разработчик приложений может использовать имплементацию ChatGPT или других языковых моделей в своем приложении. Ключ API даст ему доступ к этим инструментам, а OpenAI будет взимать плату за их использование. Если же ключ будет украден или случайно раскрыт, любой желающий сможет списывать деньги со счета этого человека.

Чаще всего ключи API удается обнаружить при помощи банального скраппинга. К примеру, журналисты рассказывают о пользователе Discodtehe, который соскраппил сайт Replit (repl.it), позволяющий кодерам совместно работать над различными проектами. Во многих случаях авторы кода, размещенного на сайте, даже не осознавали, что их ключи API OpenAI попали в открытый доступ и теперь доступны третьим лицам.

«Мой акк до сих пор не забанен даже после того, как я совершил это безумное дерьмо, — пишет Discodtehe на Discord-сервере r/ChatGPT. — Если мы наберем достаточно людей, они, скорее всего, не смогут забанить нас всех».

По данным издания, в последние несколько дней заметно усилилось использование как минимум одного украденного Discodtehe API-ключа. Например, на некоторых скриншотах видно, что в этом месяце было израсходовано 1039,37 долларов из лимита в 150 000.

При этом, похоже, что Discodtehe занимается скраппингом ключей уже довольно давно, считая кражи ключей «просто заимствованием». Так, еще в марте 2023 года он писал в Discord, что нашел на repl.it более 1000 рабочих API-ключей, просмотрев лишь половину полученных результатов. «В конце концов, счета, скорее всего, оплатит OpenAI», — писал он.

Когда журналисты связались с представителями Replit, чтобы сообщить о проблеме, главный юрист и руководитель отдела по развитию бизнеса, Сесилия Зинити (Secrets, Ziniti) сообщила, что «пользователи сами отвечают за сохранность своих токенов и не должны хранить их в публичном коде».

По ее словам, Replit и так сканирует проекты на наличие популярных типов API-ключей (например, GitHub), но в дальнейшем компания «будет пересматривать систему сканирования токенов, чтобы гарантировать, что пользователи предупреждены о возможности случайного раскрытия токенов ChatGPT».

Но Discodtehe пошел дальше простого парсинга токенов для себя и друзей. Так, на другом сервере Discord, под названием ChimeraGPT, он предлагает всем «бесплатный доступ к GPT-4 и GPT-3.5-turbo». В одном из сообщений он рассказывает, что ChimeraGPT злоупотребляет аккаунтом той же организации, у которой был украден ключ API, обсуждавшийся на r/ChatGPT. При этом журналисты обнаружили репозиторий на GitHub, который рекомендует использовать в ChimeraGPT для получения бесплатных API-ключей.

Кроме того, Discodtehe создал сайт, на котором желающие могут запросить бесплатный доступ к API OpenAI (иронично, но сайт тоже был размещен на Replit, и стал недоступен совсем недавно). На сайте пользователям предлагали ввести адрес электронной почты, кликнуть по ссылке, которая придет от OpenAI, принять приглашение и установить в поле платежного адреса организации по умолчанию «weeeee», которую, по-видимому, использует сам Discodtehe.

Согласно скриншотам, которые изучили журналисты, этим способом получения доступа к GPT-4 злоупотребляли как минимум 40 человек.

Хотя сам Discodtehe не ответил на запросы издания, модератор Discord-сервера r/ChatGPT под ником Dawn сообщил Motherboard, что волонтеры просто не успевают проверять все проекты, и теперь Discodtehe забанен.