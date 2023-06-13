Хак-группа Cyber.Anarchy.Squad заявила об атаке на российского оператора связи АО «Инфотел», отметив, что «вся их инфраструктура разрушена».

АО «Инфотел» является одним из рекомендованных провайдеров, предоставляющих услуги доступа к Автоматизированной системе электронного взаимодействия (АСЭВ) между Главным управлением ЦБ РФ по ЦФО и кредитными организациями. Также на сайте компании сообщается, что она предлагает услуги по подключению к автоматизированной системе «Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными и финансовыми сообщениями с клиентами Банка России» (ТШ КБР).

На сайте АО «Инфотел» уже появилось сообщение, подтверждающее факт атаки:

«Сообщаем Вам, что в результате массивной хакерской атаки на сеть АО "Инфотел" была повреждена часть сетевого оборудования. В данный момент проводятся восстановительные работы. По срокам окончания работ будет сообщено дополнительно».

В своем Telegram-канале хакеры заявляют, что после атаки инфраструктура компании разрушена: «Ничего живого там не осталось. Пусть теперь попытаются все восстановить». Также Cyber.Anarchy.Squad утверждают, что похитили информацию о клиентах АО «Инфотел», якобы у компании насчитывается около четырехсот клиентов, четверть из которых — банки, а среди остальных числятся кредитные организации и автосалоны.

В качестве доказательства своих заявлений хакеры опубликовали схему доступа к сети АО «Инфотел» и скриншоты из скомпрометированного почтового ящика.

По информации сервиса Internet Outage Detection and Analysis (IODA), атака, начавшаяся 8 июня, прервала работу оператора связи примерно на 32 часа.