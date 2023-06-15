Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сложную многоступенчатую атаку на владельцев криптовалютных кошельков в Европе, США и Латинской Америке. Она проводится с помощью трояна-загрузчика DoubleFinger, который внедряет в систему жертвы малварь для кражи логинов и паролей от криптовалютных кошельков — RAT GreetingGhoul.

Атака начинается с того, что жертва получает в письме и открывает вредоносное вложение в формате PIF. Это действие запускает первый этап загрузчика DoubleFinger. В общей сложности ему требуется пять этапов, чтобы создать в системе жертвы задачу, которую затем стилер GreetingGhoul должен будет выполнять ежедневно в определенное время.

Исследователи пишет, что анализ DoubleFinger и GreetingGhoul показывает, что их разработчики обладают продвинутыми техническими навыками и способны создавать вредоносное ПО на уровне APT-угроз. Так, многоэтапный загрузчик использует шелл-коды и стеганографию, обеспечивает скрытное исполнение с помощью COM-интерфейсов Windows и прибегает к технике Process Doppelgänging для внедрения в удаленные процессы, что лишний раз подтверждает проработанность и сложность атаки.

Файл aa.png с внедренной полезной нагрузкой четвертого этапа. Хакеры используют простой метод стеганографии, при котором данные извлекаются из конкретных смещений

Сам стилер состоит из двух компонентов. Первый использует среду MS WebView2 для создания фальшивых окон, которые перекрывают интерфейс настоящих криптовалютных кошельков и куда пользователь по невнимательности может ввести свою seed-фразу. Второй ищет приложения с криптовалютными кошельками на устройстве жертвы.

Также в отчете отмечается, что гекоторые образцы DoubleFinger загружали трояна Remcos RAT. Это известный коммерческий инструмент, который позволяет злоумышленникам осуществлять удаленное администрирование. Ранее он уже встречался в целевых атаках на различные организации.

При этом в коде малвари эксперты обнаружили несколько текстовых фрагментов на русском языке, например, URL-адрес командного сервера начинается с русского слова в искаженной транслитерации слова «Приветствую» —«Privetsvoyu».  Кроме того, была обнаружена строка «salamvsembratyamyazadehayustutlokeretodlyagadovveubilinashusferu». Это фраза на русском языке «Салам всем братьям, я задыхаюсь тут, локер — это для гадов, вы убили нашу сферу», тоже в искаженной транслитерации.

Однако эксперты говорят, что этого недостаточно, чтобы утверждать, что за атаками стоят именно русскоговорящие злоумышленники.

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