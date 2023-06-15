СМИ сообщают, что до конца текущего года в России будет запущен пилотный проект защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны по персональному идентификатору. В этой сети будут доступны только безопасные, проверенные сервисы, владельцы которых исполняют все требования действующего законодательства.

По информации «Ведомостей», о том, что в России появится защищенный национальный сегмент интернета, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он заявил, что нужно «поменять технологию интернета», чтобы сеть стала «абсолютно прозрачной» и в нее нельзя было заходить с различных «анонимных устройств». Так, пользователю нужно будет зарегистрироваться по паспорту, получить личный идентификатор – и далее из любой точки мира можно будет войти в «защищенную часть интернета». Благодаря этому спецслужбы смогут легко «найти того, кто владеет этим аккаунтом».

При этом депутат отметил, что незащищенный интернет тоже сохранится, но там ответственность за свои персональные данные и иные аспекты безопасности будут нести сами пользователи.

«Главной целью является обеспечение безопасности граждан. Обеспечение сохранности их персональных данных, защита от спам-рассылок, от мошенничества, от сайтов, которые называются фишинговыми, то есть воруют денежные средства путем подмены получателя или дублирования страниц популярных сайтов», – рассказал журналистам Свинцов.

Также депутат добавил, что в настоящее время механизм реализации безопасной сети обсуждается с профессиональным сообществом — «операторами связи, производителями российских чипов и железа и компаниями-разработчиками софта по кибербезопасности».

«Главное – чтобы эти технологии были безопасны и не содержали закладок, которые позволят нашим противникам вскрывать защищенную часть интернета через свои инструментарии в софте или железе на стадии производства. Поэтому степень и скорость внедрения технологии будет небыстрой, так как объем производства «железа» в России невелик», – отметил Свинцов.

Депутат заверил, что «технология понятна», а разработчики «имеют на нее патент». Детально рассказывать об этой разработке он отказался, однако заметил, что «до конца года планируется проведение пилотного испытания».

Как отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, пока не очень ясно, как можно реализовать предложение Свинцова и регистрировать граждан в сети по паспорту.

«В России 80 млн человек активно пользуются интернетом. Каким образом все эти люди будут предъявлять паспорт, учитывая что не все зарегистрированы на “Госуслугах”, непонятно, – говорит Кусков. – Если по номеру телефона будет регистрация, то нужно помнить, что в России, по данным нашего исследования, 7 млн серых SIM-карт. Если сегодня-завтра их можно купить, условно, на Белорусском вокзале, то какой тогда смысл в создании сети такого рода?».

При этом, по мнению Кускова, создание национального интранета может способствовать продвижению отечественных сервисов, но «важно, чтобы они росли по качеству по сравнению с зарубежными аналогами».

Телеком-обозреватель CNews Игорь Королев в разговоре с журналистами напомнил, что в России уже создана инфраструктура «суверенного интернета», позволяющая Роскомнадзору самостоятельно блокировать контент и управлять маршрутами трафика. В частности, для этого на сети операторов связи установлены так называемые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Королев считает, что установленные на сети связи ТСПУ «могут помочь Роскомнадзору теоретически отключить Россию от глобального интернета». Он отметил, что все международные каналы связи должны быть под контролем Роскомнадзора, а Калининградская область, которая долгое время потребляла интернет-трафик из-за границы, должна иметь подводный канал связи с основной территорией России.