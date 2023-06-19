В рамках операции PowerOFF польские правоохранители задержали двух подозреваемых, которые якобы причастны к работе неназванного сервиса для DDoS-атак по найму, активного как минимум с 2013 года.

Аресты стали частью масштабной международной операции, носящей название PowerOFF, в рамках которой правоохранители борются с DDoS-инфраструктурами по всему миру. Напомню, что в прошлом году американские правоохранители закрыли сразу 48 сайтов, которые использовались для организации DDoS-атак по найму, а в мае 2023 года были конфискованы еще 13 доменов.

Сообщается, что польская полиция арестовала двух человек и провела десяток обысков, что помогло собрать ценные данные с сервера преступников, расположенного в Швейцарии.

Доказательства, собранные с серверов подозреваемых, выявили, что у сервиса было более 35 000 зарегистрированных пользователей, а более 320 000 уникальных IP-адресов удалось связать с DDoS-атаками по найму.

Кроме того, полицейские обнаружили около 11 000 записей об оплаченных атак с соответствующими им email-адресами заказчиков. В общей сложности клиенты сервиса заплатили за DDoS около 400 000 долларов, а порядка 1000 записей свидетельствуют об атаках на сумму около 44 000 долларов.

Также польская полиция сообщает, что обнаружила веские улики использования и управления вредоносным доменом на компьютере, принадлежащем одному из подозреваемых.