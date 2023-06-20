Группировки заявляют, что начали «кампанию против банковского сектора Европы» и уже «парализовали межсетевую инфраструктуру Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В Twitter финансовой организации опубликовано сообщение, подтверждающее факт атаки.

На прошлой неделе хакеры пообещали атаковать банки Европы и США, SWIFT, Федеральную резервную система США и «ввести санкции» в отношении европейских банковских трансферных систем SEPA, IBAN, WIRE, SWIFT, WISE.

19 июня 2023 года в Telegram-канале Killnet объявили о старте своей «деструктивной кампании» против банковского сектора Европы и сообщили, что парализовали инфраструктуру Европейского инвестиционного банка.

ЕИБ — учреждение ЕС, которое создано для финансирования развития отсталых регионов через долгосрочные кредиты. Уставный капитал составляет 248,8 млр евро. Банк финансируется через взносы стран-участниц ЕС.

В Twitter финансовой организации уже появилось сообщение, в котором повреждается, что в работе сайтов eib.org и eif.org возможны сбои из-за кибератаки. Никаких подробностей происходящего представители банка пока не сообщают, но отмечают, что уже «реагируют на инцидент».

По информации Mash, хакеры планируют, что ЕИБ и его функциональность не будут работать как минимум 10 дней, а также собираются «удерживать захваченные сайты финансовых учреждений, параллельно переходя на новые».