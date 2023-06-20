Согласно опросу, проведенному «Лабораторией Касперского» в марте 2023 года, каждый пятый респондент в России хотя бы раз пробовал троллить телефонных или онлайн-мошенников. При этом мужчины поступали подобным образом чаще женщин — 26,5% против 14,5%.

Исследователи рассказывают, что почти каждый десятый (8%) опрошенный ругался со злоумышленниками, еще 6% — унижали их, а 4% разговаривали с ними о жизни. Еще 2% респондентов пытались уговорить злоумышленников не заниматься мошенничеством.

При этом большинство опрошенных (61%) сообщил, что сразу кладут трубку или перестают отвечать в интернете, как только понимают, что с ними связываются мошенники. Однако здесь нужно отметить, что мужчины поступают так реже, чем женщины (50% и 69% соответственно).

По словам экспертов, троллить мошенников — не такая уж хорошая идея, как может показаться.

«Если человек пытается подшутить над злоумышленниками или оскорбляет их, то рискует пострадать от ответных действий. Например, в прошлом году номера людей, которые разыгрывали телефонных мошенников, в дальнейшем использовались последними в качестве подменных — во время звонков другим абонентам. В результате позже „шутникам” начинали звонить жертвы реальных злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — предупреждает Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».