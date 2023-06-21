Исследователи Recorded Future и CERT-UA сообщают, что русскоязычная хак-группа APT28 (она же Fancy Bear, BlueDelta, Sednit и Sofacy) взломала почтовые серверы Roundcube, принадлежащие нескольким украинским организациям, в том числе правительственным.

Отчет гласит, что в своих атаках хакеры использовали целевой фишинг и письма-приманки, так или иначе связанные со специальной военной операций. Таким образом получателей вынуждали открыть вредоносные послания, которые в итоге эксплуатировали старые уязвимости в Roundcube (CVE-2020-35730, CVE-2020-12641 и CVE-2021-44026) для взлома непропатченных серверов. То есть в данном случае пользователям даже не нужно было взаимодействовать с вредоносными вложениями.

Если компрометация удавалась, атакующие разворачивали на сервере вредоносные скрипты, которые перенаправляли входящие письма жертв на почтовый адрес, находящийся под контролем самих злоумышленников. Также эти скрипты использовались для поиска и кражи адресной книги жертв, сессионных cookie и другой информации, хранящейся в БД Roundcube.

Исследователи считают, что инфраструктура, использованная хакерами в этих атаках, активна примерно с ноября 2021 года, и деятельность APT28 направлена «​​на сбор военной разведывательной информации».