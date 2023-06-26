Полиция в Великобритании сообщает о «рекордном количестве» ложных звонков по номеру 999, который используется в стране для служб экстренного реагирования. Судя по всему, причиной этого послужила функция быстрого звонка в экстренные службы, появившаяся в Android 12. Пользователю нужно лишь нажать на кнопку питания пять раз, и телефон сам набирает номер.

На прошлой неделе британский Национальный совет начальников полиции прямо сообщил в Twitter, что причина шквала ложных звонков по номеру 999, это «обновление смартфонов Android»

По информации BВC, ложные вызовы в основном происходят случайно. Дело в том, что довольно легко нажать на кнопку питания несколько раз подряд, когда телефон лежит в кармане или сумке, и это породило волну случайных звонков в службу экстренной помощи. Журналисты рассказывают, что только одно отделение «в период с 0:00 по 19:00 воскресенья получило 169 “молчаливых” звонков на номер 999».

Следует отметить, что Android 12 и эта простая функция быстрого вызова экстренных служб появились еще полтора года назад. Однако, благодаря механизмам развертывания Android, эта функция только сейчас заработала у достаточного большого количества людей, чтобы стать массовой проблемой.

Дело в том, что устройства Google Pixel получают обновления Android незамедлительно, но другим устройствам на получение новых версий могут требоваться месяцы или даже годы. Ведь сначала производитель конкретного устройства должен разработать собственные индивидуальные сборки Android для каждого девайса, который когда-либо выпускал.

Когда эта функциональность появилась на устройствах Pixel в 2021 году, некоторые пользователи сразу называли ее проблемной, а на Reddit даже писали, что она «опасна». С тех пор можно наблюдать постоянно усиливающийся поток жалоб.

Теперь, когда к жалобами присоединились даже британские правоохранители, представители Google заявили, что компания уже работает над патчем, совместно с OEM-производителями.

Пока не выйдет исправление, Google рекомендует пользователям отключить эту функцию вовсе. Однако даже это может оказаться затруднительным. Многие производители Android-устройств меняют настройки по своему усмотрению, поэтому найти отключение быстрого вызова экстренных служб на конкретном устройстве может быть сложно. В целом рекомендуется искать в системных настройках что-то вроде «Emergency SOS».

Однако некоторые пользователи пишут, что в их устройствах отключение этой функции вообще не предусмотрено. К примеру, некоторые сборки для Galaxy S23 и S22 позволяют настроить, должен ли аварийный вызов сопровождаться предупреждающим звуковым сигналом, но отключить функцию не дают.

«Чтобы помочь производителям предотвратить случайные экстренные вызовы, исходящие с их устройств, Android предоставляет им дополнительные рекомендации и ресурсы. Мы ожидаем, что производители устройств вскоре выпустят патчи, которые решат проблему. Пользователям, которые продолжают сталкиваться с этой проблемой, следует отключить Emergency SOS на следующие несколько дней», — заявляют в Google.

Так как патчи для Android могут добираться до конечных пользователей долгие месяцы и годы, заявление Google о том, что на исправление проблемы потребуется «несколько дней», звучит весьма оптимистично.