Xakep #289. Взлом в воздухе
В 2020 году европейские правоохранители ликвидировали платформу для зашифрованных коммуникаций Encrochat, которой пользовались более 60 000 преступников по всему миру. Как теперь рассказали в Европоле, эта операция привела к аресту более 6600 человек и конфискации почти миллиарда долларов.
Напомню, что телефоны Encrochat гарантировали своим пользователям абсолютную анонимность, так как не имели привязки устройства или SIM-карты к учетной записи клиента и приобретались в условиях, гарантирующих невозможность отследить их происхождение. Также гарантировалась полная конфиденциальность: зашифрованный интерфейс был надежно скрыт, а само устройство модифицировано — физически отсутствовали камера, микрофон, GPS-модуль и USB-порт.
Такие девайсы поставлялись сразу с двумя ОС: если пользователь хотел, чтобы устройство выглядело безобидным, он загружал обычный Android. Если же нужно было использовать секретные чаты, пользователь переключался на систему Encrochat. По данным СМИ, телефоны Encrochat были построены на базе модифицированных BQ Aquaris X2 — Android-смартфонах, выпущенных в 2018 году испанской компанией по производству электроники.
Операторы платформы Encrochat устанавливали на телефоны собственные зашифрованные программы для обмена сообщениями и VoIP-звонков, которые маршрутизировали трафик через собственные серверы компании. Также телефоны имели функцию быстрого и полного обнуления устройства, если пользователь вводил специальный PIN-код, защиту от несанкционированного доступа и устойчивый к брутфорсу аппаратный криптографический механизм, сертифицированный по стандарту FIPS 140-2.
Эти телефоны продавались по подписке: шестимесячный контракт стоил около 1500 евро, а само устройство приобреталось единоразово за 1000 евро.
В 2020 году, в рамках масштабной операции европейских правоохранительных органов, специалисты сумели проникнуть в сеть EncroChat и в итоге проанализировали миллионы сообщений, которыми обменивались преступники.
На этой неделе Европол раскрыл официальную статистику, связанную с этой операций, ставшей одной из крупнейших в истории. Оказалось, что с 2020 года правоохранители Франции и Нидерландов, работающие совместно со своими коллегами в других странах, арестовали 6558 человек, которые были пользователями EncroChat. При этом 197 из них находились в списке особо важных целей.
Кроме того, используя собранные в EncroChat данные, власти конфисковали у подозреваемых более 270 тонн наркотических веществ (включая героин, кокаин, каннабис и так далее), 971 автомобиль, 271 объект недвижимости, 923 единицы оружия, 68 единиц взрывчатых веществ, 40 самолетов и 83 катера.
Также в руки правоохранительных органов перешли 810 миллионов долларов наличными, а еще 168 миллионов долларов были заморожены на различных счетах.
Как удалось подчитать теперь, большинство пользователей EncroChat либо имели отношение к организованной преступности (34,8%), либо занимались торговлей наркотиками (33,3%). Остальные занимались отмыванием денег (14%), убийствами (11,5%) и торговлей огнестрельным оружием (6,4%).
В общей сложности арестованные экс-пользователи EncroChat были приговорены к 7134 годам лишения свободы, но в пресс-релизе Европола отмечается, что пока вынесены далеко не все приговоры.