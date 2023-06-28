В 2020 году европейские правоохранители ликвидировали платформу для зашифрованных коммуникаций Encrochat, которой пользовались более 60 000 преступников по всему миру. Как теперь рассказали в Европоле, эта операция привела к аресту более 6600 человек и конфискации почти миллиарда долларов.

Напомню, что телефоны Encrochat гарантировали своим пользователям абсолютную анонимность, так как не имели привязки устройства или SIM-карты к учетной записи клиента и приобретались в условиях, гарантирующих невозможность отследить их происхождение. Также гарантировалась полная конфиденциальность: зашифрованный интерфейс был надежно скрыт, а само устройство модифицировано — физически отсутствовали камера, микрофон, GPS-модуль и USB-порт.

Такие девайсы поставлялись сразу с двумя ОС: если пользователь хотел, чтобы устройство выглядело безобидным, он загружал обычный Android. Если же нужно было использовать секретные чаты, пользователь переключался на систему Encrochat­. По данным СМИ, телефоны Encrochat были построены на базе модифицированных BQ Aquaris X2 — Android-смартфонах, выпущенных в 2018 году испанской компанией по производству электроники.

Операторы платформы Encrochat устанавливали на телефоны собственные зашифрованные программы для обмена сообщениями и VoIP-звонков, которые маршрутизировали трафик через собственные серверы компании. Также телефоны имели функцию быстрого и полного обнуления устройства, если пользователь вводил специальный PIN-код, защиту от несанкционированного доступа и устойчивый к брутфорсу аппаратный криптографический механизм, сертифицированный по стандарту FIPS 140-2.

Эти телефоны продавались по подписке: шестимесячный контракт стоил около 1500 евро, а само устройство приобреталось единоразово за 1000 евро.

В 2020 году, в рамках масштабной операции европейских правоохранительных органов, специалисты сумели проникнуть в сеть EncroChat и в итоге проанализировали миллионы сообщений, которыми обменивались преступники.

На этой неделе Европол раскрыл официальную статистику, связанную с этой операций, ставшей одной из крупнейших в истории. Оказалось, что с 2020 года правоохранители Франции и Нидерландов, работающие совместно со своими коллегами в других странах, арестовали 6558 человек, которые были пользователями EncroChat. При этом 197 из них находились в списке особо важных целей.

Кроме того, используя собранные в EncroChat данные, власти конфисковали у подозреваемых более 270 тонн наркотических веществ (включая героин, кокаин, каннабис и так далее), 971 автомобиль, 271 объект недвижимости, 923 единицы оружия, 68 единиц взрывчатых веществ, 40 самолетов и 83 катера.

Также в руки правоохранительных органов перешли 810 миллионов долларов наличными, а еще 168 миллионов долларов были заморожены на различных счетах.

Как удалось подчитать теперь, большинство пользователей EncroChat либо имели отношение к организованной преступности (34,8%), либо занимались торговлей наркотиками (33,3%). Остальные занимались отмыванием денег (14%), убийствами (11,5%) и торговлей огнестрельным оружием (6,4%).

В общей сложности арестованные экс-пользователи EncroChat были приговорены к 7134 годам лишения свободы, но в пресс-релизе Европола отмечается, что пока вынесены далеко не все приговоры.