Стало известно, что еще 22 июня на территории Казахстана был задержан сотрудник компании FACCT (ранее Group-IB в РФ) и экс-главный редактор «Хакера» (с 2006 по 2012 год) Никита Кислицин. МВД России так же объявило его в розыск. По мнению представителей FACCT, законных оснований для задержания на территории Казахстана нет, и Кислицин находится под стражей для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США.

Как сообщает «Интерфакс», Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Никиты Кислицына, обвиняемого в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

«Постановление суда в отношении Кислицина по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в страну», — сообщили в пресс-службе суда.

МВД обвиняет Кислицина по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения). По данным суда, он объявлен в федеральный розыск.

Напомним, что в прошлом году Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение от 2014 года, в котором утверждалось, что Никита Кислицин был причастен к сговору с целью продажи учетных данных, украденных у Formspring в 2012 году (еще до начала работы в Group-IB). Тогда компания защищала Кислицина, сообщая, что обвинения его в адрес не содержат доказательств вины, а исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, преступлением не является.

Сегодня в компании FACCT уже подготовили официальное заявление о случившемся, сообщив, что Кислицин был задержан в Казахстане еще 22 июня текущего года по запросу США. Ниже приводим заявление компании полностью.

«22 июня на территории Казахстана был задержан Никита Кислицин, сотрудник компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью. В компании Никита отвечает за развитие бизнеса сетевой безопасности. На данный момент Никита Кислицин находится под временным задержанием под стражей в Казахстане для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США. По имеющейся у нас информации претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T., а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем. Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь с прошлой недели, а также нами направлено обращение в Генеральное Консульство РФ в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника. Представители компании F.A.C.C.T находятся на постоянной связи с Консульством и адвокатами Никиты. Мы следим за развитием событий и оказываем всестороннюю поддержку Никите и его семье. Никаких вопросов у правоохранителей к компании F.A.C.C.T. нет, мы работаем в штатном режиме. Отметим, что в последние годы Никита Кислицин регулярно выезжал за пределы страны — как в рабочие командировки, так и в частном порядке, в том числе в Казахстан, где в последний раз он был в ноябре 2022 года. При этом никаких вопросов при пересечении границы не возникало. В компанию также не было направлено никаких запросов или обращений, связанных с нашим сотрудником. В F.A.C.C.T. подчеркивают, что об объявлении Никиты Кислицина в розыск на территории РФ стало известно только сегодня, 28 июня, спустя 6 дней после задержания в Казахстане. Компания следит за развитием событий».

Мы продолжим следить за развитием этой истории. Редакция «Хакера» желает Никите благополучного разрешения этой ситуации и надеется, что он сможет скоро увидеть своих близких.