Xakep #289. Взлом в воздухе
Специалисты организации MITRE опубликовали список 25 самых опасных проблем в программном обеспечение за последние два года. В него вошли самые разные ндостатки, включая уязвимости и ошибки в коде, архитектуре, имплементации и дизайне софта.
Такие недостатки могут поставить под угрозу безопасность систем, где установлено и работает проблемное ПО. Они могут стать точкой входа для злоумышленников, пытающихся получить контроль над уязвимыми устройствами, помогут атакующим получить доступ к конфиденциальным данным или спровоцировать отказ в обслуживании.
Для составления этого списка аналитики MITRE детально изучили 43 996 идентификаторов CVE из Национальной базы данных уязвимостей (NVD) NIST, обнаруженных и описанных в 2021 и 2022 годах. Отдельное внимание эксперты уделили тем CVE, которые были добавлены в список известных эксплуатируемых уязвимостей (KEV), который составляют аналитики Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).
Проблемы в списке имеют собственные идентификаторы CWE (не путать с CVE) — Common Weakness Enumeration. CWE отличаются от CVE тем, что, по сути, первые являются предшественниками вторых, то есть CWE приводят к появлению непосредственно уязвимостей.
CWE делятся более чем на 600 категорий, которые объединяют в себе весьма обширные классы разнообразных проблем, например, CWE-20 (некорректная проверка вводимых данных), CWE- 200 (раскрытие информации) и CWE-287 (некорректная аутентификация).
К наиболее опасным проблемам в MITRE по-прежнему относят недостатки, которые легко обнаружить, они оказывают сильное влияние и широко распространены в программном обеспечении, выпущенном за последние два года.
«CISA призывает всех разработчиков и группы реагирования на угрозы безопасности изучить список топ-25 CWE и оценить рекомендуемые меры по снижению рисков, чтобы определить наиболее подходящие для принятия», — рекомендуют в CISA.
Список топ-25 CWE, составленный специалистами MITRE, выглядит следующим образом:
|Место
|ID
|Проблема
|Оценка
|Количество CVE в KEV
|Изменения по сравнению с 2022 годом
|1
|CWE-787
|Out-of-bounds запись
|63.72
|70
|0
|2
|CWE-79
|Некорректная нейтрализация ввода во время создания веб-страницы (XSS, межсайтовый скриптинг)
|45.54
|4
|0
|3
|CWE-89
|Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в командах SQL (SQL-инъекция)
|34.27
|6
|0
|4
|CWE-416
|Use After Free
|16.71
|44
|+3
|5
|CWE-78
|Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в командах ОС (инъекция команд)
|15.65
|23
|+1
|6
|CWE-20
|Некорректная проверка ввода
|15.50
|35
|-2
|7
|CWE-125
|Out-of-bounds чтение
|14.60
|2
|-2
|8
|CWE-22
|Обход каталога (Path Traversal)
|14.11
|16
|0
|9
|CWE-352
|Подделка межсайтовых запросов (CSRF)
|11.73
|0
|0
|10
|CWE-434
|Неограниченная загрузка файлов опасного типа
|10.41
|5
|0
|11
|CWE-862
|Отсутствие авторизации
|6.90
|0
|+5
|12
|CWE-476
|Разыменование нулевого указателя
|6.59
|0
|-1
|13
|CWE-287
|Некорректная аутентификация
|6.39
|10
|+1
|14
|CWE-190
|Целочисленное переполнение или перенос
|5.89
|4
|-1
|15
|CWE-502
|Десериализация недоверенных данных
|5.56
|14
|-3
|16
|CWE-77
|Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в командах (инъекция команд)
|4.95
|4
|+1
|17
|CWE-119
|Некорректное ограничение операций в пределах буфера памяти
|4.75
|7
|+2
|18
|CWE-798
|Использование жестко закодированных учетных данных
|4.57
|2
|-3
|19
|CWE-918
|Подделка запросов на стороне сервера (SSRF)
|4.56
|16
|+2
|20
|CWE-306
|Отсутствие аутентификации для критической функции
|3.78
|8
|-2
|21
|CWE-362
|Провоцирование состояния гонки
|3.53
|8
|+1
|22
|CWE-269
|Некорректное управление привилегиями
|3.31
|5
|+7
|23
|CWE-94
|Некорректный контроль над генерацией кода (инъекции кода)
|3.30
|6
|+2
|24
|CWE-863
|Некорректная авторизация
|3.16
|0
|+4
|25
|CWE-276
|Неверные разрешения по умолчанию
|3.16
|0
|-5