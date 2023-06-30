Специалисты организации MITRE опубликовали список 25 самых опасных проблем в программном обеспечение за последние два года. В него вошли самые разные ндостатки, включая уязвимости и ошибки в коде, архитектуре, имплементации и дизайне софта.

Такие недостатки могут поставить под угрозу безопасность систем, где установлено и работает проблемное ПО. Они могут стать точкой входа для злоумышленников, пытающихся получить контроль над уязвимыми устройствами, помогут атакующим получить доступ к конфиденциальным данным или спровоцировать отказ в обслуживании.

Для составления этого списка аналитики MITRE детально изучили 43 996 идентификаторов CVE из Национальной базы данных уязвимостей (NVD) NIST, обнаруженных и описанных в 2021 и 2022 годах. Отдельное внимание эксперты уделили тем CVE, которые были добавлены в список известных эксплуатируемых уязвимостей (KEV), который составляют аналитики Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

Проблемы в списке имеют собственные идентификаторы CWE (не путать с CVE) — Common Weakness Enumeration. CWE отличаются от CVE тем, что, по сути, первые являются предшественниками вторых, то есть CWE приводят к появлению непосредственно уязвимостей.

CWE делятся более чем на 600 категорий, которые объединяют в себе весьма обширные классы разнообразных проблем, например, CWE-20 (некорректная проверка вводимых данных), CWE- 200 (раскрытие информации) и CWE-287 (некорректная аутентификация).

К наиболее опасным проблемам в MITRE по-прежнему относят недостатки, которые легко обнаружить, они оказывают сильное влияние и широко распространены в программном обеспечении, выпущенном за последние два года.

«CISA призывает всех разработчиков и группы реагирования на угрозы безопасности изучить список топ-25 CWE и оценить рекомендуемые меры по снижению рисков, чтобы определить наиболее подходящие для принятия», — рекомендуют в CISA.

Список топ-25 CWE, составленный специалистами MITRE, выглядит следующим образом: