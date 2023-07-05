Со ссылкой на собственные источники, СМИ сообщают, что в ночь с 4 на 5 июля 2023 года проводились очередные учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. Сообщается, что в ходе учений «выключали международный интернет».

Как заявил РБК представитель Роскомнадзора, учения прошли успешно. Также он напомнил, что по закону об устойчивости Рунета учения должны проводиться не реже одного раза в год. При этом вопрос о том, какие задачи преследовали организаторы учений, отключая международный сегмент интернета, он оставил без ответа.

Представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и вовсе отказались от комментариев по вопросам, связанным с учениями.

Один из собеседников на телекоммуникационном рынке напомнил журналистам, что декларируемой задачей закона «О суверенном Рунете» было сохранение работоспособности российского сегмента сети при отключении ее извне.

«В ходе учений могли проверять, правда ли Рунет продолжает работать при подобном отключении. Примерно так же испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают», — рассуждает собеседник РБК.

Издание отмечает, что среди прочего закон «О суверенном Рунете» предписывает владельцам сетей связи, интернет-компаниям и другим игрокам рынка принимать участие в учениях по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России не реже одного раза в год. План учений утверждает Минцифры совместно с ФСБ, Минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

РБК отмечает, что власти редко раскрывают итоги подобных учений. К примеру, известно, что в конце 2019 года на них отрабатывалась безопасность абонентов сотовой связи, включая защиту персональных данных и возможность перехвата трафика и SMS, раскрытия сведений об их местонахождении, тестировались риски и уязвимости «умных» устройств на объектах критической информационной инфраструктуры (к ним относятся сети связи и ИТ-оборудования компаний энергетической, финансовой и ряда других отраслей). В середине 2021 года проверяли возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз.

Основатель Qrator Labs Александр Лямин говорит, что современный интернет хорошо связанный и очень сложно делимый, поэтому «теоретически предсказать, какая именно часть Рунета перестанет работать при отключении его от глобальной сети, невозможно».

«Проведенные учения — это попытка живого эксперимента с целью проверки готовности к такому развитию событий: насколько российский сегмент интернета сможет устойчиво функционировать в автономном режиме. Фактически это можно сравнить с тем, как отрезать руку и посмотреть, сколько она проживет без остального организма, — говорит Лямин.

В то же время он оценивает вероятность отключения России от международного интернета с отзывом всех IP-адресов как ненулевую, поэтому считает «абсолютно целесообразным» тестирование разных вариантов развития событий.

Фото: Фото: РИА Новости/Нина Зотина