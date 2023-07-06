Самый крупный и загруженный порт в Японии, Нагоя, стал жертвой атаки шифровальщика. Сообщается, что инцидент оказал негативное влияние на работу контейнерных терминалов.

На порт Нагоя, расположенный в заливе Исе на юго-восточном побережье озера Хонсю, приходится примерно 10% от общего объема торговли Японии. Ежегодно через него проходит более двух миллионов контейнеров и 165 миллионов тонн грузов.

5 июля 2023 года администрация порта сообщила о сбое в работе «Единой системе терминалов порта Нагоя» (Nagoya Port Unified Terminal System, NUTS) — центральной системы, которая контролирует все контейнерные терминалы в порту.

Согласно официальному сообщению, проблема связана с атакой программы-вымогателя, которая произошла 4 июля 2023 года, около 06:30 утра по местному времени.

Администрация порта заявляет, что работы по восстановлению систем NUTS уже ведутся, и все должно заработать в штатном режиме уже сегодня, 6 июля. До этого времени все операции по погрузке и разгрузке контейнеров на терминалах с использованием трейлеров отменены, и это явно приведет к значимым финансовым потерям для порта и серьезному нарушению в поставках товаров в Японию и из Японии.

На данный момент неизвестно, какая группировка стоит за атакой на порт Нагоя, поскольку злоумышленники еще не заявляли о взломе публично. Тем не менее, уже высказываются предположения о том, что ответственность за эту атаку может лежать на хак-группе LockBit.