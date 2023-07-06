Со вчерашнего дня в РЖД сообщают, что сайт и мобильное приложение подвергаются массированным хакерским атакам. В компании предупредили, что из-за этого могут быть временно недоступны онлайн-сервисы, и просят пассажиров «отнестись с пониманием».

Вчера, 5 июля 2023 года, первое сообщение об атаках появилось в официальном Telegram-канале РЖД.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — сообщали представители компании.

И хотя вчера вечером в РЖД заверили, что работа сайта и мобильного приложения восстановлена, атаки продолжались, и в компании предупреждали, что информационные ресурсы могут работать «с отдельными затруднениями».

Как стало известно сегодня, мощные DDoS-атаки на системы РЖД продолжаются и, похоже, не ослабевают. Из-за этого приобрести билеты онлайн (на сайте или в приложении) сейчас практически невозможно.