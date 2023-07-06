Xakep #289. Взлом в воздухе
Со вчерашнего дня в РЖД сообщают, что сайт и мобильное приложение подвергаются массированным хакерским атакам. В компании предупредили, что из-за этого могут быть временно недоступны онлайн-сервисы, и просят пассажиров «отнестись с пониманием».
Вчера, 5 июля 2023 года, первое сообщение об атаках появилось в официальном Telegram-канале РЖД.
«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — сообщали представители компании.
И хотя вчера вечером в РЖД заверили, что работа сайта и мобильного приложения восстановлена, атаки продолжались, и в компании предупреждали, что информационные ресурсы могут работать «с отдельными затруднениями».
Как стало известно сегодня, мощные DDoS-атаки на системы РЖД продолжаются и, похоже, не ослабевают. Из-за этого приобрести билеты онлайн (на сайте или в приложении) сейчас практически невозможно.
«Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру.
В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны.
При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме.
В РЖД построена комплексная эшелонированная система защиты, собранная из ведущих решений, представленных на рынке информационной безопасности в стране. IT-специалисты делают все возможное, чтобы сохранить работоспособность наших платформ.
Просим пассажиров отнестись к ситуации с пониманием», — сообщает РЖД в Telegram.