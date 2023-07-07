Компания Google выпустила ежемесячные обновления для своей операционной системы Android, суммарно исправив 46 уязвимостей. Три из этих проблем уже использовались хакерами.

Разработчики сообщают, что ограниченной целенаправленной эксплуатации, возможно, подверглись проблемы с идентификаторами CVE-2023-26083, CVE-2021-29256 и CVE-2023-2136.

CVE-2023-26083 представляет собой уязвимость, связанную с утечкой памяти в драйвере графического процессора Arm Mali для чипов Bifrost, Avalon и Valhall. Известно, что этот баг использовался в цепочке эксплоитов, доставлявших шпионское ПО на устройства Samsung в декабре 2022 года. Уязвимость была признана настолько серьезной, что отдельный бюллетень безопасности ей посвятили специалисты Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).

CVE-2021-29256 набрала 8,8 балла по шкале CVSS и связана с раскрытием информации и повышением привилегий до уровня root. Это баг так же влияет на определенные версии драйверов ядра графического процессора Bifrost и Midgard Arm Mali.

Третья уязвимость, CVE-2023-2136, имеет критический уровень опасности и оценивается в 9,6 балла из 10 возможных. Это ошибка целочисленного переполнения в Skia, опенсорсной библиотеке 2D-графики Google, которая также используется в Chrome, где проблема уже была устранена в апреле.

Также стоит отметить, что самой серьезной из проблем, которую Google исправила в этом месяце, является CVE-2023-21250, критическая уязвимость в системном компоненте Android, которая затрагивает версии Android 11, 12 и 13.