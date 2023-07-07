Xakep #289. Взлом в воздухе
В Google Play нашли два вредоносных приложения для управления файлами, суммарно установленные более 1,5 млн раз. Они собирали множество пользовательских данных, выходивших далеко за рамки информации, необходимой им для работы, а затем отправляли собранную информацию в Китай.
Исследователи из компании Pradeo, специализирующейся на мобильных угрозах, сообщают, что первое приложение называлось File Recovery and Data Recovery (com.spot.music.filedate) и имело не менее миллиона установок. Второе приложение под названием File Manager (com.file.box.master.gkd) насчитывало не менее 500 000 загрузок. В настоящее время оба уже удалены из магазина Google Play.
Оба приложения были опубликованы от лица одного и того же издателя (wang tom). В их описании, в разделе Data Safety, указано, что они не собирают никаких пользовательских данных, однако это было ложью.
Аналитики пишут, что на самом деле приложения извлекали следующую информацию и передавали ее на серверы, расположенные в Китае:
- список контактов из памяти устройства, а также данные о подключенных учетных записях электронной почты и социальных сетей;
- изображения, аудио и видео, которыми управляли или восстанавливали через вредоносные приложения;
- местоположение пользователя в реальном времени;
- мобильный код страны;
- название оператора связи;
- сетевой код SIM-провайдера;
- версия операционной системы;
- марка и модель устройства.
Хотя некоторые приложения могут собирать такие данные для работы, файловым менеджерам это явно не требовалось. Хуже того, информация собиралась тайно и без согласия пользователей.
Исследователи добавляют, что приложения прятали свои иконки с главного экрана, чтобы их было сложнее найти и удалить. Также они могли злоупотреблять разрешениями, которые пользователь выдал им во время установки, чтобы перезагрузить устройство и запуститься в фоновом режиме.
Специалисты считают, что создатель этих приложений использовал эмуляторы или бот-фермы, чтобы накрутить количество установок и увеличить популярность своих продуктов. Эта теория подтверждается малым количеством отзывов в Google Play, которое явно не соответствовало огромной пользовательской базе приложений.