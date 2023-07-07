В Google Play нашли два вредоносных приложения для управления файлами, суммарно установленные более 1,5 млн раз. Они собирали множество пользовательских данных, выходивших далеко за рамки информации, необходимой им для работы, а затем отправляли собранную информацию в Китай.

Исследователи из компании Pradeo, специализирующейся на мобильных угрозах, сообщают, что первое приложение называлось File Recovery and Data Recovery (com.spot.music.filedate) и имело не менее миллиона установок. Второе приложение под названием File Manager (com.file.box.master.gkd) насчитывало не менее 500 000 загрузок. В настоящее время оба уже удалены из магазина Google Play.

Оба приложения были опубликованы от лица одного и того же издателя (wang tom). В их описании, в разделе Data Safety, указано, что они не собирают никаких пользовательских данных, однако это было ложью.

Аналитики пишут, что на самом деле приложения извлекали следующую информацию и передавали ее на серверы, расположенные в Китае:

список контактов из памяти устройства, а также данные о подключенных учетных записях электронной почты и социальных сетей;

изображения, аудио и видео, которыми управляли или восстанавливали через вредоносные приложения;

местоположение пользователя в реальном времени;

мобильный код страны;

название оператора связи;

сетевой код SIM-провайдера;

версия операционной системы;

марка и модель устройства.

Хотя некоторые приложения могут собирать такие данные для работы, файловым менеджерам это явно не требовалось. Хуже того, информация собиралась тайно и без согласия пользователей.

Исследователи добавляют, что приложения прятали свои иконки с главного экрана, чтобы их было сложнее найти и удалить. Также они могли злоупотреблять разрешениями, которые пользователь выдал им во время установки, чтобы перезагрузить устройство и запуститься в фоновом режиме.

Специалисты считают, что создатель этих приложений использовал эмуляторы или бот-фермы, чтобы накрутить количество установок и увеличить популярность своих продуктов. Эта теория подтверждается малым количеством отзывов в Google Play, которое явно не соответствовало огромной пользовательской базе приложений.