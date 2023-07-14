Американские власти сообщили об аресте ИБ-специалиста Шакиба Ахмеда (Shakeeb Ahmed), которого обвиняют во взломе неназванной криптовалютной биржи и краже примерно 9 млн долларов США.

34-летнему специалисту из Нью-Йорка предъявлены обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Согласно обвинительному заключению, в июле 2022 года Ахмед воспользовался некой уязвимостью смарт-контракта, лишив криптовалютную биржу и ее пользователей примерно 9 млн долларов США.

Сообщается, что после кражи средств Ахмед, который в то время работал старшим ИБ-специалистом в некой международной технологической компании (по данным издания TechCrunch, это был Amazon), связался с руководством криптобиржи и вернул большую часть средств, за исключением примерно 1,5 млн долларов, которые он оставил себе в качестве награды за обнаружение уязвимости.

«Мы считаем, что затем он отмывал украденные средства с помощью серии сложных блокчейн-переводов и обменивал криптовалюты, переходя из одного блокчейна в другой, используя зарубежные криптовалютные биржи», — сообщает американская прокуратура.

Хотя название пострадавший биржи не раскрывается, эксперты уже связали этот арест с ограблением платформы Crema Finance в 2022 году. Тогда у биржи действительно было похищено около 9 млн долларов, а через несколько дней компания объявила, что хакер согласился получить «награду» в размере примерно 1,68 млн долларов м вернул остальные активы.

Министерство юстиции США отмечает, что работа Ахмеда в качестве ИБ-специалиста дала ему все необходимые навыки для взлома, включая «реверс-инжиниринг смарт-контрактов и блокчейн-аудит».

В обвинительном заключении перечислены поисковые запросы Ахмеда, сделанные после того, как он осуществил взлом. Утверждая, что он искал:

новости об атаке;

информация о видах обвинений, которые могут быть предъявлены за взлом;

адвокаты по уголовным делам с опытом работы с киберпреступниками;

способность правоохранительных органов расследовать кибератаки;

советы по бегству из США, чтобы избежать уголовных обвинений;

как избежать экстрадиции;

как сохранить украденную криптовалюту;

как пересечь границу с криптовалютой;

как не дать федеральным властям арестовать активы;

как купить гражданство.

В случае признания виновным Ахмеду грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.