Аналитики компании Statcounter подсчитали, что доля Linux-дистрибутивов на мировом рынке десктопных операционных систем впервые достигла 3,07%. Для сравнения — пять лет назад доля Linux составляла лишь 1,69%.

В компании поясняют, что эта статистика основана на данных трекеров, установленных на 1,5 млн сайтов по всему миру. Они фиксируют около 5 млрд просмотров страниц ежемесячно. Также отмечается, что к десктопам в данной аналитике отнесены и ноутбуки, потому что не существует простого способа отделить их от других машин.

Как уже было сказано выше, пять лет назад доля Linux в показателях Statcounter составляла лишь 1,69%, а в период с июня 2022 по 2023 год доля Linux поднялась 2,42% до 3,07%. К тому же если рассматривать Chrome OS как Linux-систему, то к полученным данным можно добавить еще 4,13%, в сумме получив уже целых 7,2%.

Среди других интересных цифр в отчете Statcounter можно отметить падение доли Windows с 76,33% до 68,23% за год. Таким образом, операционная система Microsoft лишь немного оправилась после тяжелого зимне-весеннего спада, во время которого ее доля в мире вообще снижалась до 62,06%. Предполагается, что это связано с приостановкой продаж в России, потому что у аналитиков не получается объяснить падение на 14% за год чем-то другим.

Также интерес представляет и строка «Unknown» («Неизвестно»), доля которой постепенно увеличивается и на фоне падения Windows уже достигла уровня в 13%. Журналисты Tom's Hardware предполагают, что к числу «Unknown», вероятно, относятся совсем новые или очень старые версии популярных ОС.

Уверенно растет и macOS, доля которой, по оценке Statcounter, выросла с 14,64% в июне 2022 года до 21,32% в текущем году. Таким образом, в настоящее время под управлением Windows и macOS работают 89,5% всех десктопов в мире, а остаток рынка делят между собой Chrome OS, Linux и «Неизвестно».