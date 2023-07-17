Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили обновленную и адаптированную под летний сезон схему кражи учетных данных от аккаунтов Telegram.

В рамках этой схемы предлагается проголосовать за детский рисунок в публичном канале. Обычно авторы сообщений мотивируют потенциальных жертв тем, что победа в конкурсе поможет ребенку получить путевку в детский лагерь.

Обычно атака начинается с того, что пользователя Telegram добавляют в канал (а не пишут в личных сообщениях, как делали раньше). В канале злоумышленники размещают сообщения от имени некой женщины. Якобы у ее друзей дочь попала в финал конкурса рисунка и нужно проголосовать за нее, чтобы девочка смогла выиграть путевку в лагерь. Для этого нужно набрать 500 голосов.

Эксперты отмечают, что фишинговое сообщение выглядит правдоподобным. Автор даже предлагает связаться с ней в личных сообщениях, если у людей возникнут вопросы. В профиле размещена фотография человека, а не обезличенная картинка.

Чтобы проголосовать в конкурсе, нужно перейти по ссылке, которая указана в сообщении. Однако в реальности человек попадает не на страницу с голосованием, а на фишинговый ресурс, который мимикрирует под страницу авторизации в Telegram. На нем человека просят ввести номер телефона и код подтверждения — именно эти данные и нужны злоумышленникам для кражи аккаунта.

При этом специалисты отмечают, что в целом количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, после непродолжительного спада, который начался в феврале 2023 года, вновь начало резко расти в мае. Во втором квартале этот показатель увеличился почти на 39% по сравнению с первым.

Полученный доступ к аккаунтам злоумышленники могут затем использовать для различных целей, в том числе для кражи конфиденциальных данных, шантажа и рассылки мошеннических сообщений.