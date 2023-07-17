В подкасте ведущие — специалисты из Yandex Cloud и приглашенные эксперты из различных компаний в неформальной обстановке обсуждают, как бизнесу, разработке и ИБ научиться говорить на одном языке. Как вместе выстраивать безопасную работу в облаке — запускать DevSecOps-процессы, защищать приложения и многое другое.

В первых эпизодах подкаста можно послушать об опыте CTO и CISO из отраслей финтеха, ритейла, промышленности. Гости «Безопасно говоря» рассказывают, как настроить безопасную разработку для финтеха, сделать защищённый банк в облаке с нуля, вовлечь команды ИТ и бизнеса в принятие решений по безопасности. Какие нюансы из области ИБ надо учесть, работая с безопасностью в сети магазинов и запуская сети доставки. Как обстоят дела с защитой объектов критической инфраструктуры. И многое другое. В каждом выпуске подкаста можно услышать новых участников из самых разных сфер. А ещё ведущие пообещали позвать в гости хакеров.

Выпуски «Безопасно говоря» можно смотреть на YouTube и слушать на всех популярных подкаст-платформах. Они будут полезны менеджерам, специалистам по безопасности, разработчикам, непосредственно принимающим участие в создании продуктов и всем тем, кто пользуется облаками или думает начать это делать.