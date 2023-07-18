Полиция Испании задержала гражданина Украины, находившегося в международном розыске за участие в создании scareware с 2006 по 2011 год. Тогда эта вредоносная операция привела к заражению сотен тысяч компьютеров малварью.

Термином scareware называют вредоносное или мошенническое ПО, которой обманывает пользователей, предупреждая их о ложных угрозах. Как следует из названия, такие атаки направлены на запугивание людей (например, вредонос сообщает жертве, что на ее машине обнаружено множество вирусов), чтобы вынудить их купить фейковое защитное ПО или поделиться конфиденциальной информацией со злоумышленниками.

В случае с арестованным на этой неделе украинским разработчиком scareware, жертв, которые хотели избавиться от фиктивной малвари в своей системе, вынуждали заплатить 129 долларов за фальшивый антивирус, который якобы должен очистить устройство.

По информации правоохранителей, от этих атак пострадали сотни тысяч пользователей по всему миру, а их суммарные убытки составили более 70 млн долларов.

Разработчик, чье имя не раскрывается, был арестован в международном аэропорту Барселона — Эль-Прат 11 июля 2023 года, при поддержке ФБР и Интерпола.

Сообщается, что арест стал возможен благодаря «красной карточке» Интерпола (форма розыска, которая используется Интерполом для сообщения правоохранительным органам во всем мире о лицах, подозреваемых в совершении серьезных преступлений и их международном задержании с последующей экстрадицией или ограничением передвижения), так как разработчик более 10 лет находился в розыске и скрывался от американских властей. После ареста подозреваемый был немедленно заключен под стражу в связи с серьезностью предъявленных ему обвинений.

Судя по всему, этот арест связан с операцией Trident Tribunal, направленной против двух групп, распространявших поддельные антивирусы, которую правоохранители проводили еще в 20211 году.

Тогда серии конфискаций и обысков были связаны с группировкой, распространявшей scareware, которое убеждало пользователей купить поддельное антивирусное ПО. Сообщалось, что за три года хакеры получили 72 миллиона долларов, убедив почти миллион людей заплатить за поддельное ПО.