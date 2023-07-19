Специалисты обнаружили новый виток в эволюции банковского мошенничества на Android. Теперь злоумышленники активно распространяют в мессенджерах модифицированные версии программ для удаленного доступа под видом приложений служб поддержки российских банков.

О новой мошеннической схеме рассказали эксперты «Лаборатории Касперского». По их словам, мошенники меняют названия программ и иконки (добавляют имя и логотип нужного банка), а также надписи в некоторых текстовых полях. Конечная цель злоумышленников — получить доступ к онлайн-банкингу на устройствах под управлением Android.

Для реализации этой схемы атакующие копируют легитимные приложения для удаленного доступа (сообщается, что одно из них есть в Google Play), а затем намеренно вводят людей в заблуждение. Эти приложения являются опенсорсными, поэтому хакерам не составляет особого труда создать на их основе поддельные модификации. Кроме того, эксперты пишут, что столкнулись со случаями модификации готовых установочных пакетов.

В итоге атака выглядит следующим образом. Сначала мошенник звонит потенциальной жертве (в большинстве случаев — через мессенджер). Он представляется сотрудником службы поддержки банка и под разными предлогами убеждает человека установить приложение, которое присылает в сообщении в виде файла (установочного пакета). После этого злоумышленнику остается только узнать у доверчивой жертвы необходимые данные, чтобы получить удаленный доступ к смартфону.

Исследователи отмечают, что раньше злоумышленники уже использовали для атак одну из обозначенных программ для удаленного доступа. Обычно они звонили потенциальным жертвам и вынуждали их скачать приложение напрямую из Google Play. Здесь им «помогал» тот факт, что если составить поисковой запрос определенным образом, то первым результатом в выдаче оказывалась именно эта программа. При этом большое количество негативных комментариев в отзывах под ней злоумышленники объясняли, например, делом рук конкурентов.

Теперь эта мошенническая схема эволюционировала. Исследователи полагают, что мошенники поняли, что многих смущает не имеющее отношения к банкам название приложения и его внешний вид, поэтому они стали рассылать модифицированные версии приложений напрямую через популярные мессенджеры.