Эксперты Avast предупредили, что новый вариант малвари AsyncRAT, получивший название HotRat, распространяется через пиратские версии популярных программ и утилит, включая игры, Microsoft Office, а также ПО для редактирования аудио и изображений.

Оригинальный AsyncRAT (троян удаленного доступа) предназначен для удаленного мониторинга и управления зараженными компьютерами через безопасное зашифрованное соединение. Его «преемник», HotRat, активен как минимум с октября 2022 года, и большинство заражений сосредоточены в Таиланде, Гайане, Ливии, Суринаме, Мали, Пакистане, Камбодже, Южной Африке и Индии.

«Вредоносное ПО HotRat предоставляет злоумышленникам широкий спектр возможностей, включая кражу учетных данных, информации криптовалютных кошельков, захват экрана, кейлоггинг, установку дополнительных вредоносных программ, а также получение доступа к данным буфера обмена и их изменение», — пишут специалисты.

Распространяется HotRat при помощи объединения вредоносного скрипта AutoHotkey с различным взломанным ПО, которое обычно доступно на торрент-трекерах. Скрипт инициирует цепочку заражения и предназначен для деактивации антивирусов на скомпрометированном хосте, а также запуска полезной нагрузки HotRat с помощью загрузчика скриптов Visual Basic.

Эксперты описывают HotRat как комплексный RAT, который поддерживает без малого 20 команд, каждая из которых выполняет модуль .NET, полученный с удаленного сервера, что позволяет операторам малвари, расширять ее функции по мере необходимости.