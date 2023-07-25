Разработчики хакерского «мультитула» Flipper запустили собственный магазин приложений Flipper Apps, позволяющий пользователям устанавливать сторонние приложения и расширять возможности своих устройств.

Магазин встроен в новую версию мобильного приложения Flipper Zero для Android и iOS. Если раньше пользователям приходилось самостоятельно искать приложения (как правило, в различных репозиториях, вроде GitHub), и загружать их на устройство при помощи microSD, то теперь владельцы Flipper Zero могут просматривать проверенные приложения прямо в магазине.

На момент запуска в магазине были доступны около 100 приложений, разделенных на различные категории, включая «Игры», «Медиа», «Утилиты», RFID, NFC, USB и так далее. Здесь можно найти hex-редакторы, фаззеры, универсальные пульты дистанционного управления и многое другое.

В компании подчеркивают, что любой разработчик может создать и отправить собственное приложение во Flipper Apps, настроив репозиторий Github и создав pull request на включение в официальную кодовую базу.

Все приложения проходят ручную и автоматическую проверки, чтобы убедиться, что они безопасны и выполняют заявленные функции, работая без доступа к запрещенным инструментам, протоколам или частотам. При этом все приложения должны быть бесплатными и опенсорсными.