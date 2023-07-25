Сегодня Госдума одобрила во втором чтении поправки к ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ФЗ «О связи». В итоге с 1 декабря 2023 года в Рунете могут запретить регистрироваться на сайтах с использованием иностранной электронной почты.

Исходно законопроект был внесен в Госдуму еще в 2018 году, и тогда его приняли первом чтении, но с тех пор документ оставался без движения. 20 июля текущего года депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин подготовил поправки ко второму чтению, которое состоялось сегодня, 25 июля 2023 года.

Изначально документ вводил требования к владельцам новостных агрегаторов, которые должны иметь более 50% российского контроля в структуре управления. В обновленной версии законопроекта к этому добавились требования к порядку регистрации на российских сайтах.

Из текста законопроекта следует, что регистрация на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов может попасть под запрет. Как объяснил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, поправки касаются порядка регистрации интернет-пользователей на сайтах в случае, если там есть опция регистрации. Ими предусматривается четыре легальных способов регистрации:

по номеру телефона российского оператора связи,

через единый портал «Госуслуг» (ЕСИА),

через Единую биометрическую систему (ЕБС),

с использованием иной информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов и владельцем которой является гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юрлицо с иностранным владением менее 50%.

В своем Telegram-канале Антон Горелкин связывает инициативу с «обеспечением гарантии сохранности персональных данных» на более высоком уровне.

Как уточнил Александр Хинштейн, под «иной информсистемой» имеются в виду российские сервисы, например «ВКонтакте» или почта Mail.ru. Он добавил, что зарегистрироваться с помощью электронных почтовых адресов иностранных сервисов будет нельзя.

По словам депутата, эта инициатива уже обсуждалась с бизнесом. Горелкин уточнил, что поправки направлены на ограничение «использования для авторизации российских пользователей на информационных ресурсах, владельцами которых являются российские граждане и организации, иностранных систем, обеспечивающих такую авторизацию». Депутат добавил, что «по электронной почте авторизацию проводить можно, но это должна быть российская почта».

В текущей версии документа санкции для владельцев интернет-ресурсов, которые не обеспечат возможность регистрации перечисленными выше способами, не предусмотрены. «Меры ответственности действительно не прописаны, это случится позже, после оценки правоприменительной практики», — говорит Горелкин.

В тексте законопроекта не утоняется, затронут ли ограничения по способам регистрации только сайты из реестра новостных агрегаторов («ВКонтакте», агрегаторы новостей «Рамблер» и «Дзен») или также будут касаться сайтов из реестра организаторов распространения информации (ОРИ, включает соцсети и мессенджеры).

Александр Хинштейн пояснил СМИ, что закон не имеет обратной силы.