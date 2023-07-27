По данным компании Netenrich, в даркнете и в Telegram-каналах активно рекламируется новый ИИ-инструмент для преступников под названием FraudGPT. Его авторы утверждают, что он предназначен для создания фишинговых электронных писем, инструментов для взлома, кардинга и так далее.

Исследователи рассказывают, что подобно обнаруженному недавно WormGPT, этот чат-бот предназначен для киберпреступников. FraudGPT рекламируется как альтернатива ChatGPT без каких-либо ограничений как минимум с 22 июля 2023 года. Подписка на него стоит 200 долларов в месяц (1000 долларов за полгода или 1700 долларов за год). Но пока неясно, на базе какой именно LLM построен этот чат-бот.

Автор заявляет, что инструмент можно использовать для написания вредоносного кода, создания необнаруживаемой малвари, поиска утечек и уязвимостей. Также заявлено, что FraudGPT якобы уже имеет более 3000 подтвержденных продаж и отзывов.

Примеры работы FraudGPT, в которых он составляет фишинговое письмо или пишет код для скамерской страницы, замаскированной под Bank of America, можно увидеть ниже.