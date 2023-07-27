Xakep #290. Киберфон
По данным компании Netenrich, в даркнете и в Telegram-каналах активно рекламируется новый ИИ-инструмент для преступников под названием FraudGPT. Его авторы утверждают, что он предназначен для создания фишинговых электронных писем, инструментов для взлома, кардинга и так далее.
Исследователи рассказывают, что подобно обнаруженному недавно WormGPT, этот чат-бот предназначен для киберпреступников. FraudGPT рекламируется как альтернатива ChatGPT без каких-либо ограничений как минимум с 22 июля 2023 года. Подписка на него стоит 200 долларов в месяц (1000 долларов за полгода или 1700 долларов за год). Но пока неясно, на базе какой именно LLM построен этот чат-бот.
Автор заявляет, что инструмент можно использовать для написания вредоносного кода, создания необнаруживаемой малвари, поиска утечек и уязвимостей. Также заявлено, что FraudGPT якобы уже имеет более 3000 подтвержденных продаж и отзывов.
Примеры работы FraudGPT, в которых он составляет фишинговое письмо или пишет код для скамерской страницы, замаскированной под Bank of America, можно увидеть ниже.
«Со временем преступники будут находить все новые способы расширения своих преступных возможностей с помощью изобретенных нами инструментов. Пока организации создают ChatGPT (и другие инструменты) с соблюдением этических норм, использование тех же технологий без соблюдения норм не представляет особого труда [для хакеров]», — подытоживают специалисты Netenrich.