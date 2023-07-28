В браузере Opera GX, ориентированном на геймеров, появилась новая функция Fake My History («Фальшивая история»), которая активируется, если не пользоваться браузером в течение двух недель. Она не просто очистит историю посещений, но подменит ее вымышленной и приятной версией, с запросами вроде «как построить скворечник», «как стать донором крови».

Разработчики пишут, что новая функция создана на случай смерти пользователя, специально для тех, кто переживает, что в случае кончины, его близкие могут увидеть всю интернет-историю, со всеми ее сомнительными сайтами.

«Если ваш любопытный партнер, родитель или сосед по комнате откроет Opera GX и после вашей смерти заглянет в историю, они смогут восхититься вашими фальшивыми, но безупречными онлайн-вкусами и очаровательно фальшивыми подвигами, которые теперь наполняют ваше цифровое прошлое», — пишут разработчики.

Так, Fake My History полностью очистит список посещенных сайтов и добавит в историю такие поисковые запросы, которыми «которыми могла бы гордиться ваша бабушка». Например: «местные возможности для волонтеров», «бесплатные онлайн-курсы для личного роста» или «как построить скворечник».

Функцию можно активировать в настройках (opera://history). Отмечается, что не обязательно ждать две недели: пользователь может «притвориться мертвым» в любой момент, просто включив Fake My History немедленно.