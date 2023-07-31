24 и 25 августа в Москве пройдет международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2023. В рамках этого события компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE проведет акцию One Day Offer.

Суть акции — провести соискателя по всем этапам отбора за один день и при успешном результате предложить работу в компании. Первый этап — это экспресс-интервью с HR-менеджером, второй — с представителями технической команды.

«Мы не первый раз проводим One Day Offer: такой способ найма широко распространен и эффективен. Он интересен нашей целевой аудитории, поскольку позволяет познакомиться с будущими коллегами вживую, прямо во время конференции и в неформальной обстановке. А еще этот формат помогает нам сократить время на организацию, а соискателю — быстрее пройти классические этапы отбора», — отметила Марина Белкина, директор по персоналу BI.ZONE.

Кандидату нужно будет прийти на стенд BI.ZONE в любой день конференции, сообщить об интересующем направлении или сослаться на вакансию с сайта. HR-менеджер запросит контактные данные и назначит время для экспресс-интервью. Актуальное резюме не является обязательным условием, но ускорит процесс рассмотрения кандидата.

А для аналитиков SOC, специалистов с опытом расследования инцидентов и форензики, а также экспертов по анализу киберугроз BI.ZONE запускает конкурс. Три его победителя получат бесплатные билеты на OFFZONE 2023 и возможность пройти собеседование вне очереди. Задания будут интересны как начинающим, так и опытным специалистам.

Чтобы принять участие, выполните как можно больше заданий из списка и до 13 августа пришлите решения на почту friends@bi.zone с темой «One Day Offer». Выиграть проходку можно даже если не получится выполнить все задания. Главное, что будет оцениваться, — техническая грамотность, структурированность и полнота ответа, а также качество оформления.

21 августа BI.ZONE опубликует имена трех победителей в Telegram-канале.