Специалисты CISA, АНБ и ФБР опубликовали список 12 уязвимостей, которые злоумышленники чаще всего использовали в 2022 году.

Выяснилось, что хакеры чаще сосредотачивали свои атаки на проблемах в устаревшем софте, а не на свежих багах, обнаруженных непосредственно в 2022 году. В основном атакам подергались уязвимые системы, доступные через интернет.

Теперь регуляторы кибербезопасности в США, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании призывают организации по всему миру устранить эти недостатки, а также развернуть системы управления исправлениями, чтобы минимизировать риск потенциальных атак.

«PoC-эксплоиты были доступны для многих софтверных уязвимостей и цепочек уязвимостей, что, вероятно, облегчило их использование для широкого круга злоумышленников», — пишут эксперты.

Хотя идентификаторы CVE в прошлом году получили более 25 000 багов, в список наиболее эксплуатируемых вошли только пять уязвимостей 2022 года:

CVE Производитель Продукт Тип CVE-2018-13379 Fortinet FortiOS и FortiProxy Раскрытие учетных данных SSL VPN CVE-2021-34473 (Proxy Shell) Microsoft Exchange Server RCE CVE-2021-31207 (Proxy Shell) Microsoft Exchange Server Обход защиты CVE-2021-34523 (Proxy Shell) Microsoft Exchange Server Повышение привилегий CVE-2021-40539 Zoho ADSelfService Plus RCE, обход аутентификации CVE-2021-26084 Atlassian Confluence Server/Data Center Выполнение произвольного кода CVE-2021- 44228 (Log4Shell) Apache Log4j2 RCE CVE-2022-22954 VMware Workspace ONE RCE CVE-2022-22960 VMware Workspace ONE Некорректное управление привилегиями CVE-2022-1388 F5 Networks BIG-IP Отсутствие аутентификации CVE-2022-30190 Microsoft Multiple Products RCE CVE-2022-26134 Atlassian Confluence Server/Data Center RCE

Помимо перечисленных выше багов к отчету специалистов прилагается список из еще 30 уязвимостей, которые часто используются для компрометации организаций, а также информация о том, как компании и организации могут уменьшить свою подверженность таким атакам.