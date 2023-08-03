Xakep #290. Киберфон
Специалисты CISA, АНБ и ФБР опубликовали список 12 уязвимостей, которые злоумышленники чаще всего использовали в 2022 году.
Выяснилось, что хакеры чаще сосредотачивали свои атаки на проблемах в устаревшем софте, а не на свежих багах, обнаруженных непосредственно в 2022 году. В основном атакам подергались уязвимые системы, доступные через интернет.
Теперь регуляторы кибербезопасности в США, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании призывают организации по всему миру устранить эти недостатки, а также развернуть системы управления исправлениями, чтобы минимизировать риск потенциальных атак.
«PoC-эксплоиты были доступны для многих софтверных уязвимостей и цепочек уязвимостей, что, вероятно, облегчило их использование для широкого круга злоумышленников», — пишут эксперты.
Хотя идентификаторы CVE в прошлом году получили более 25 000 багов, в список наиболее эксплуатируемых вошли только пять уязвимостей 2022 года:
|CVE
|Производитель
|Продукт
|Тип
|CVE-2018-13379
|Fortinet
|FortiOS и FortiProxy
|Раскрытие учетных данных SSL VPN
|CVE-2021-34473 (Proxy Shell)
|Microsoft
|Exchange Server
|RCE
|CVE-2021-31207 (Proxy Shell)
|Microsoft
|Exchange Server
|Обход защиты
|CVE-2021-34523 (Proxy Shell)
|Microsoft
|Exchange Server
|Повышение привилегий
|CVE-2021-40539
|Zoho
|ADSelfService Plus
|RCE, обход аутентификации
|CVE-2021-26084
|Atlassian
|Confluence Server/Data Center
|Выполнение произвольного кода
|CVE-2021- 44228 (Log4Shell)
|Apache
|Log4j2
|RCE
|CVE-2022-22954
|VMware
|Workspace ONE
|RCE
|CVE-2022-22960
|VMware
|Workspace ONE
|Некорректное управление привилегиями
|CVE-2022-1388
|F5 Networks
|BIG-IP
|Отсутствие аутентификации
|CVE-2022-30190
|Microsoft
|Multiple Products
|RCE
|CVE-2022-26134
|Atlassian
|Confluence Server/Data Center
|RCE
Помимо перечисленных выше багов к отчету специалистов прилагается список из еще 30 уязвимостей, которые часто используются для компрометации организаций, а также информация о том, как компании и организации могут уменьшить свою подверженность таким атакам.
«Организации продолжают использовать неисправленное программное обеспечение и системы, оставляя легко обнаруживаемые бреши для атак злоумышленников, — комментирует Нил Зиринг, технический директор Управления кибербезопасности АНБ. — Старые уязвимости могут стать для этих злоумышленников недорогим и высокоэффективным средством доступа к конфиденциальным данным».