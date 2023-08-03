В своем Telegram-канале банк «Уралсиб» сообщил, что в ночь на 3 августа были взломаны его соцсети, а также социальные сети нескольких других банков (каких именно не уточняется).

Как сообщают в пресс-службе банка, около 1:20 ночи мошенники разместили в социальных сетях сообщение о фальшивой акции с 1win, которое было удалено уже через 10 минут. С помощью этого фейкового поста об акции злоумышленники пытались похитить данные карт клиентов банка.

Теперь пользователям, которые перешли по ссылке из этого сообщения и оставили им данные своей карты, рекомендуется временно ее заблокировать «для безопасности ваших средств».

С блокировкой представители банка советуют не затягивать, так как «мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги».