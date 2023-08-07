В Ираке заблокировали Telegram. Министерство связи страны заявило, что мессенджер заблокирован из соображений национальной безопасности, а также ради безопасности личных данных пользователей, с которыми приложение якобы обращалось небрежно.

Как сообщает Reuters, в Ираке Telegram широко используется как для обмена сообщениями, так и в качестве источника новостей, а также для обмена контентом. При этом некоторые каналы содержат личные данные, включая имена, адреса и родственные связи многих граждан Ирака.

В Министерстве связи сообщают, что неоднократно требовали от разработчиков приложения закрыть «платформы, которые сливают данные официальных государственных учреждений и личные данные граждан», однако компания не ответила на эти запросы и не приняла никак мер.

«Министерство связи подтверждает, что с уважением относится к правам граждан на свободу слова и общения, но без ущерба для безопасности государства и его институтов», — говорится в заявлении властей.

Представители Telegram пока никак не прокомментировали блокировку.