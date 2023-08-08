Пользователи из разных регионов РФ вновь сообщили о проблемах в работе протоколов OpenVPN и Wireguard. Сбои наблюдаются как у мобильных операторов (МТС, «Билайн», «Мегафон», Yota, Tele2), так и у «домашних» провайдеров.

Напомню, что первая волна массовых сообщений о проблемах с OpenVPN возникла еще в мае текущего года. Тогда предполагалось, что наличие или отсутствие блокировки может зависеть от установленного у конкретных провайдеров оборудования (технические средства противодействия угрозам, ТСПУ), и новые правила фильтрации применялись только на некоторых сетях или только для определенных групп абонентов в тестовом режиме.

В итоге сбои просто прекратились у большинства пользователей (хотя время от времени проблемы продолжили возникать в разных регионах), а никаких официальных комментариев о произошедшем не поступило.

В начале августа отдельные пользователи вновь стали сообщать о сбоях в работе OpenVPN, но на этот раз проблемы также затронули протокол Wireguard, а вчера и вовсе приобрели массовый характер.

Как уже было сказано выше, проблемы наблюдаются у пользователей МТС, «Билайн», «Мегафон», Yota, Tele2 и «Тинькофф Мобайл», а также у некоторых провайдеров «домашнего» интернета (включая Ростелеком и небольших региональных провайдеров).

Как сообщают специалисты на форумах ntc.party, «блокируют, по-видимому, все популярные стандартизированные (корпоративные) VPN-протоколы на части провайдеров и в особенности мобильных операторов, возможно, по географической принадлежности AS: если диапазон закреплен не за Россией, то соединение подвергается фильтрации. VPN из-за рубежа внутрь России продолжает работать».

Также ИБ-специалист, известный под псевдонимом ValdikSS, пишет:

«Для тестов установил свежую VPS у Ramnode, но проверял не только на ней. Для всех VPN-протоколов, кроме L2TP, сначала выполняется обнаружение протокола, затем «проверка» протокола (проверка ответа или мониторинг нескольких пакетов в TCP/UDP-сессии), затем происходит разрыв сессии (TCP) или блокировка прохождения трафика по связке srcip-srcport-dstip-dstport (UDP). Мобильный Теле2 Санкт-Петербург: L2TP (UDP 1701, без IPsec): пакеты L2TP Control Message (самые первые пакеты сессии) не доходят до сервера на порт 1701

(UDP 1701, без IPsec): пакеты L2TP Control Message (самые первые пакеты сессии) не доходят до сервера на порт 1701 IPsec (UDP 500/4500): блокируется прохождение UDP-пакетов после нескольких переданных пакетов во время установления сессии

(UDP 500/4500): блокируется прохождение UDP-пакетов после нескольких переданных пакетов во время установления сессии PPTP (TCP 1723): разрывается TCP-соединение после отправки сервером ответа Start-Control-Connection-Reply на первый пакет в сессии Start-Control-Connection-Request, до установки GRE-туннеля не доходит

(TCP 1723): разрывается TCP-соединение после отправки сервером ответа Start-Control-Connection-Reply на первый пакет в сессии Start-Control-Connection-Request, до установки GRE-туннеля не доходит OpenVPN UDP : блокируется прохождение UDP-пакетов после нескольких переданных пакетов DATA после установки сессии

: блокируется прохождение UDP-пакетов после нескольких переданных пакетов DATA после установки сессии OpenVPN TCP : разрывается TCP-соединение после нескольких переданных пакетов DATA после установки сессии

: разрывается TCP-соединение после нескольких переданных пакетов DATA после установки сессии WireGuard: блокируется прохождение UDP-пакетов после 5 принятых пакетов данных (Transport Data) с сервера Проводной МТС Кузбасс: Блокируется только OpenVPN UDP/TCP, L2TP, WireGuard , но не PPTP и IPsec

, но не и L2TP , в отличие от Теле2, доставляет пакеты на сервер, но ответы сервера блокируются

, в отличие от Теле2, доставляет пакеты на сервер, но ответы сервера блокируются WireGuard: блокируется прохождение UDP-пакетов после первого пакета данных (Transport Data) с сервера Блокировки отличаются от тех, какие применяют для коммерческих VPN-сервисов (вроде ProtonVPN, Windscribe): их фильтруют с самого первого пакета, не позволяя сессии установиться».

Возникшие проблемы не оставили без внимания и представители ряда VPN-сервисов. К примеру, в Terona VPN сообщают, что у их клиентов возникли трудности с использованием VPN, и в компании «готовятся к переходу на новые более устойчивые к блокировкам протоколы».

Представители Planet VPN так же подтверждают, что «российские операторы связи массово блокируют протоколы OpenVPN, IKEv2 и WireGuard» и обещают пользователям найти другие варианты для обеспечения стабильного подключения к серверам компании.