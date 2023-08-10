Популярный «пуленепробиваемый» хостинг Lolek был отключен американскими и польскими властями, которые стремятся ограничить анонимный доступ киберпреступников к критически важному для них инструменту.

Начиная с прошлой недели на главной странице Lolek размещается специальная «заглушка», которая гласит, что «домен был конфискован Федеральным бюро расследований и Налоговым управлением США в рамках скоординированной операции правоохранительных органов против компании Lolek Hosted».

Сообщается, что в операции также принимали участие прокуратура США и Министерство юстиции, и «существенную помощь» оказали два польских ведомства: региональная прокуратура Катовице и Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью.

Издание The Record сообщает, что представители властей отказались от комментариев, однако подтвердили журналистам, что баннер о закрытии хостинга подлинный.

Lolek был широко известным провайдером «пуленепробиваемого» хостинга, работавшим с 2009 года. Его упоминания часто можно встретить в статьях об анонимных хостинговых платформах. Хостинг базировался в Великобритании, и его дата-центры так же размещались в Европе.

«Пуленепробиваемые» хостинг-провайдеры, как правило, закрывают глаза на размещаемый клиентами контент и обещают сохранить их анонимность. Подобные компании известны тем, что предоставляют злоумышленникам IP-адреса, серверы и домены для распространения вредоносных программ, формирования ботнетов и выполнения других задач, связанных с мошенничеством и кибератаками.

В последние годы американские власти начали активно преследовать тех, кто предоставляет услуги «пуленепробиваемого» хостинга, занимаясь их экстрадицией и вынося им весьма жесткие приговоры.

К примеру, в июне текущего года Министерство юстиции США приговорило 39-летнего Михая Ионута Паунеску (Mihai Ionut Paunescu) к трем годам заключения за участие в управлении «пуленепробиваемым» хостингом PowerHost[.]ro.

В прошлом году 33-летний уроженец штата Иллинойс так же был осужден за владение и управление двумя сайтами для содействия DDoS-атакам (DownThem.org и AmpNode.com), которые, помимо прочего, предоставляли клиентам и услуги «пуленепробиваемого» хостинга.