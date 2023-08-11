Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE приглашает на встречу, где эксперты поделятся результатами работы BI.ZONE Bug Bounty за год и обсудят стратегические планы по развитию платформы. Мероприятие пройдет 24 августа в рамках конференции по практической кибербезопасности OFFZONE 2023 в креативном пространстве Goelro в Москве.

Крупнейшие российские организации, в том числе банки, компании из сфер e-commerce и IT, все чаще становятся участниками программ bug bounty. Сегодня многие компании объединяют усилия штатных специалистов по кибербезопасности и багхантеров. Такой подход позволяет покрыть значительно больший спектр киберугроз, чем автоматизированный анализ уязвимостей.

Рынок bug bounty в России активно растет и меняется. Из-за текущей геополитической ситуации международные платформы bug bounty прекратили сотрудничать с компаниями и независимыми исследователями из России. Это ускорило развитие отечественных платформ по поиску уязвимостей — в том числе платформы BI.ZONE Bug Bountу, которую BI.ZONE запустила год назад. BI.ZONE Bug Bountу дает возможность российским организациям размещать программы для поиска багов, а независимым исследователям — получать вознаграждения.

Что обсудят эксперты:

Как менялся рынок bug bounty в России за последний год. Что влияло на эти изменения.

Отраслевой срез. Кто проявляет наибольший интерес к bug bounty .

Статистика. Доля критических уязвимостей от всех найденных.

От недоверия к интересу. Как у бизнеса и государства изменилось отношение к платформам bug bounty за последний год.

Как совершенствовалась платформа в течение года и что разработчики сделали, чтобы облегчить жизнь багхантерам. Кейсы, основанные на сравнительных цифрах.

Рейтинги и многое другое. Цели платформы и фичи, которые появятся в следующем обновлении.

Спикеры:

Евгений Волошин, директор по стратегии BI.ZONE;

Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента информационной безопасности «Тинькофф»;

Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.ZONE Bug Bounty;

Рамазан Рамазанов, багхантер, пентестер DeteAct.

В конце дискуссии эксперты ответят на вопросы.

Презентация состоится 24 августа, в четверг, в 13:00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 40, стр. 7, Goelro.